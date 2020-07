Chelsea - Frank Lampard : "C'est du travail bien fait"

L'entraîneur des Blues ne pouvait qu'être satisfait après la large victoire de son équipe face à Watford, samedi (3-0), à Stamford Bridge.

Quatrième de avec 57 points au compteur, s'est largement imposé sur sa pelouse samedi après-midi, venant facilement à bout de (3-0). Les buts des Blues ont été inscrits par Olivier Giroud, Willian et Ross Barkley. Un succès mérité, faisant le bonheur de Frank Lampard.

"C'était une soirée confortable pour nous"​

"On n'a pas encaissé de but et on en a marqué trois, c'est du travail bien fait ! C'est parfois difficile contre les blocs bas et la manière dont on a su contourner celui de Watford est satisfaisante. On aurait pu être meilleurs en seconde période dans notre jeu de passes mais on a continué à très bien défendre. C'était une soirée confortable pour nous", a ainsi expliqué l'entraîneur des Londoniens au sortir de la rencontre, satisfait de la prestation livrée par ses joueurs.



Auteur de l'ouverture du score, Olivier Giroud s'est pour sa part félicité d'avoir permis à l'équipe de se lancer dans ce match. "Il fallait renouer avec la victoire, et en tant qu'attaquant, cela fait toujours plaisir d'aider l'équipe en marquant, surtout que c'est le premier but [...] J'étais frustré après la première occasion alors j'avais les crocs pour marquer, surtout que je revenais dans l'équipe de départ", a confié le Champion du Monde 2018 au micro de Canal+.