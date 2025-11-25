Chelsea - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce n'est pas seulement un classique européen qui se joue ce mardi soir à Stamford Bridge, c'est la promesse d'un feu d'artifice. Chelsea et le FC Barcelone, tous deux auteurs de 7 points en Ligue des Champions, s'affrontent dans un duel où les attaques flamboyantes pourraient prendre le pas sur des défenses en souffrance.

Estêvão vs Yamal : le futur du football en duel

L'affiche est aussi celle de deux phénomènes de précocité. D'un côté, Estêvão, le joyau brésilien de Chelsea, surnommé "Messinho", qui grandit match après match. De l'autre, Lamine Yamal, le prodige catalan qui n'est clairement plus à présenter. Ce face-à-face entre deux génies de 17 et 18 ans est le symbole d'une nouvelle ère et pourrait être la clé du match, d'autant que les deux équipes sont privées de leurs maîtres à jouer habituels, Cole Palmer et Pedri, blessés.

Des défenses qui prennent l'eau de toutes parts

Si le spectacle est attendu, c'est aussi parce que les deux formations affichent une fébrilité défensive inquiétante. Le Barça d'Hansi Flick, avec sa ligne très haute, a encaissé 21 buts en Liga et reste sur une série de matchs européens où il a toujours concédé au moins un but. Chelsea, de son côté, possède la pire défense du top 6 anglais. Entre deux équipes joueuses et vulnérables, les buts pourraient pleuvoir.

Marcus Rashford, l'invité surprise

Au milieu de ces jeunes talents, un revenant pourrait jouer les trouble-fêtes. Marcus Rashford, prêté par Manchester United au Barça, revit en Catalogne. Avec 4 buts en 3 matchs de C1, l'Anglais s'est transformé en "sauveur inattendu" pour Hansi Flick. Son retour en Angleterre sera scruté de près. Dans un Stamford Bridge où Chelsea est invaincu en phase de poules depuis 2019, le Barça devra être grand pour s'imposer.

Sur quelle chaine suivre le match Chelsea - Barça ?

La rencontre entre Chelsea et le Barça sera à suivre ce mardi 25 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sport.

Horaire et lieu du match Chelsea - Barça

Ligue des Champions - Ligue des Champions Stamford Bridge

La rencontre entre Chelsea et le Barça se disputera ce mardi 24 novembre, à partir de 21h00 (heure française), au stade Stamford Bridge de Londres.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Chelsea

Chelsea aborde la réception du FC Barcelone avec plusieurs incertitudes mais aussi quelques signaux rassurants. Reece James a été remplacé à la pause à Burnley, mais Enzo Maresca a confirmé qu’il s’agissait d’un changement anticipé et non d’une rechute. Wesley Fofana, laissé au repos par précaution, devrait réintégrer le groupe, même si la performance solide de Tosin Adarabioyo ce week-end plaide pour une titularisation du défenseur anglais. En revanche, plusieurs absents de longue durée manquent toujours à l’appel : Romeo Lavia, Cole Palmer, Dario Essugo et Levi Colwill ne sont pas disponibles, tout comme Mykhaylo Mudryk, suspendu pour dopage depuis près d’un an. Chelsea devra donc composer avec un effectif amoindri pour défier le champion d’Espagne.

Infos sur l'équipe du Barça

Le FC Barcelone se présente à Stamford Bridge avec une infirmerie toujours bien remplie. Alejandro Balde, remplacé à la pause ce week-end après un choc à la tête, devrait finalement être disponible, les premiers examens n’ayant révélé aucune complication. Hansi Flick récupère en revanche Frenkie de Jong, de retour après avoir purgé sa suspension en Liga, un renfort précieux dans un entrejeu affaibli.

Le coach catalan doit encore composer sans Pedri, Gavi et Marc-André ter Stegen, tous blessés de longue date, tandis que l’incertitude plane autour de Marcus Rashford, malade ces derniers jours et dont la présence reste conditionnée à l’évolution de son état. Raphinha, revenu en jeu contre Bilbao, postule à une place dans le onze, tout comme Ferran Torres, auteur d’un doublé qui pourrait peser dans les choix de Flick.

