Chelsea fait le ménage pour Osimhen

Chelsea est sur le point de réaliser son premier transfert majeur de la fenêtre d'été.

Il s'agirait d'une transaction qui rapprochera l'attaquant de Naples Victor Osimhen un peu plus de Stamford Bridge.

Les Blues cherchent à lever des fonds pour recruter le numéro 9, dont la clause libératoire est estimée à environ 120 millions d'euros, et la vente de diplômés de l'académie est le moyen le plus efficace d'y parvenir. Selon Sky Sports Deutschland, les éléments se mettent en place pour que Ian Maatsen rejoigne définitivement le Borussia Dortmund.

Le jeune Néerlandais a inscrit le deuxième but lors de la qualification du BVB pour les demi-finales de la Ligue des champions grâce à une victoire 4-2 sur l'Atlético Madrid et a beaucoup impressionné lors de son prêt en Bundesliga. Patrick Berger rapporte : "Ian Maatsen souhaite quitter Chelsea définitivement cet été.

Selon nos informations, Chelsea est déjà informé de son projet. "Le latéral gauche (2 buts et 2 passes décisives pour Dortmund) se sent très bien là où il est et souhaite rester. Sa clause libératoire est de 35 à 40 millions d'euros".