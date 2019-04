Chelsea et Valence confirment, Francfort renverse Benfica… Le résumé de la soirée en Ligue Europa

Les quarts de finale retour de la Ligue Europe ont vu ce jeudi l'Eintracht Francfort remonter ses deux buts de retard et se qualifier face à Benfica.

Après ceux de la Ligue des Champions, les quarts de finale de la ont aussi livré leur verdict ce jeudi. Si les deux clubs anglais et ont fait aussi bien qu'à l'aller, de même que Valence, n'a pas pu préserver son avance en . Les Lisboètes ont chuté sur le terrain de l' , étirant ainsi leur sécheresse européenne.

Eintracht Francfort-Benfica : 2-0

Buts : Kostic (37e), Rode (67e)

En gagnant 4-2 à l'aller, devant leur public, les Portugais croyaient pourtant bien avoir fait le plus dur. Mais, à la Commerzbank Arena, la production livrée a été à des années lumières de celle proposée à l'Estadio de la Luz. Salvio et ses partenaires ont été surclassés dans tous les domaines et c'est fort logiquement qu'ils ont dû baisser pavillon. L'ouverture du score est survenue à la 37e minute et fut l'œuvre de Filip Kostic. Puis à la 67e, Sebastian Rode, l'ancien joueur du Bayern, a signé le but de la qualification pour les Allemands. Les tombeurs de l'OM dans cette épreuve continuent ainsi leur bonhomme de chemin dans cette compétition. Ils font mieux que l'Eintracht des Yeboah, Okocha et Gaudino en 1993/94, et dont le parcours en C3 s'était achevé en quarts de finale.

Chelsea-Slavia Prague : 4-3

Buts : Pedro (5e, 27e), Deli (10e csc), Giroud (17e); Soucek (26e), Sevcik (51e, 56e)

Les Blues de Chelsea verront bien le dernier carré de la Ligue Europa, six ans après leur sacre dans cette compétition. En quart de finale, l'équipe de Sarri n'a pas beaucoup tremblé face à Slavia. Ou alors pendant quelques minutes durant le second acte lorsque les Tchèques ont marqué deux fois en l'espace de cinq minutes par l'intermédiaire de Sevcik. Mais c'était sans conséquence finalement. Et pour cause, les Londoniens étaient déchainés durant la première période avec quatre buts en l'espace de 27 minutes. L'Espagnol Pedro a mis un doublé, tandis qu'Olivier Giroud a signé sa 10e réalisation de la compétition. Au final, Chelsea l'a emporté 4-3, se qualifiant avec mérite au prochain tour.

Valence- : 2-0

Buts : Latorre (13e), Parejo (54e)

Comme à l'aller, Valence n'a pas failli à sa tâche face à son voisin de Villareal. Après le succès 3-1 à l'extérieur, les Ché ont enfoncé le clou devant leur public, l'emportant 2-0. Latorre et Dani Parejo ont été les deux buteurs de cette partie. Une partie ou le Sous-Marin Jaune a été volontaire, mais terriblement inefficace en zone de finition (19 tirs tentés). Villarreal va maintenant devoir se concentrer sur l'opération maintien du championnat. Pour ce qui est de la bande à Marcelino, il peut espérer aller au bout dans cette épreuve. Un succès lui serait doublement profitable puisqu'il l'enverrait en Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif que Gameiro et ses coéquipiers sont loin d'être sûrs de valider via la .

-Arsenal : 0-1

But : Lacazette (36e)

On s'attendait à ce que le volcan de San Paolo et déverse toute ses flammes sur les Gunners. Il n'en a rien été finalement. À aucun moment, Naples n'a été en mesure d'inquiéter Arsenal, ni même offrir une consolation à leurs supporters. Tout au long des 90 minutes, ils ont été apathiques et il n'y avait rien de surprenant à ce qu'ils se sont fait punir une deuxième fois. Les Anglais l'ont emporté 1-0, grâce à un but d'Alexandre Lacazette. L'attaquant français a fait parler la poudre sur une merveille de coup franc. Comme l'année dernière, Arsenal est en demi-finale de la C3. Les Londoniens vont essayer cette fois de ne pas échouer tout près du but, et atteindre la finale de Bakou. Naples, pour sa part et après l'élimination du jour, n'a pratiquement plus rien à jouer en cette fin de saison.