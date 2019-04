Naples 0-1 Arsenal, Lacazette et les Gunners n'ont pas eu à forcer leur talent

Déjà victorieux lors du match aller (2-0), Alexandre Lacazette et les Gunners se sont de nouveau imposés face au Napoli ce jeudi soir, sans forcer.

- Quart de finale retour

0-1

But : Alexandre Lacazette (36')

Au match aller, brillamment remporté par les protégés d'Unaï Emery par deux buts d'écart (2-0), les Gunners s'étaient donné pour mission de réaliser la performance parfaite pour leur permettre de voyager du côté du bouillant stade San Paolo avec un avantage considérable. Et pour cause, la mythique antre du Napoli a la solide réputation de faire vivre un cauchemar pour les équipes qui s'y déplacent. Arsenal n'étant pas une équipe des plus à l'aise hors de ses bases, le calcul avait ainsi été résolu avec brio pour les Anglais, arrivant en avec une distance de sécurité suffisante. Toutefois, force est de constater que cette dernière aurait pu être bien moindre, tant les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas affiché le niveau escompté, permettant aux visiteurs de signer une victoire synonyme de qualification amplement méritée (0-1).

Naples n'emballe pas la rencontre, la justesse technique d'Arsenal fait la différence

En effet, face à des Londoniens bien organisés et déterminés à se montrer efficaces à la moindre opportunité, Naples n'est jamais parvenu à emballer le premier acte devant ses supporters. Peu inspiré, le club transalpin, vraisemblablement animé par le doute, se montrait trop peu dangereux pour réellement mettre à mal le portier Petr Cech, qui devait toutefois s'employer à la 17ème minute de jeu pour sauver au sol une tentative de José Maria Callejon dans la surface de réparation. Une occasion que Naples allait ensuite regretté, puisque quelques minutes seulement après la sortie sur blessure d'Aaron Ramsey côté Gunners, le Français Alexandre Lacazette marquait la rencontre de son empreinte en inscrivant un coup franc direct (36ème). Passif, le gardien du Napoli ne pouvait que constater les dégâts.

En seconde période, Naples, qui se devait désormais d'inscrire pas moins de quatre buts pour décrocher son billet pour le dernier carré de Ligue Europa, ne trouvait toujours pas la formule idéale pour enflammer les débats et inverser une courbe de confiance bien trop à l'avantage d'Arsenal. Pire, c'est bel et bien l'ancien attaquant de l'ASSE en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang qui avait l'occasion rêvée de doubler la mise, mais qui se heurtait à une parade sublime de Meret. En fin de match, les protégés de Carlo Ancelotti tentaient bien de sauver l'honneur en se montrant plus incisifs, mais la messe était dite depuis de longues minutes. Sans forcer leur talent, Alexandre Lacazette et les Gunners sont venus doucher les ambitions napolitaines, et disputeront prochainement les demi-finales de la compétition.