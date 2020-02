Chelsea et Lampard se méfient de Lewandowski

Frank Lampard, le manager de Chelsea, a reconnu que son équipe va devoir surveiller Lewandowski comme le lait sur le feu.

Pour le compte des 8es de finale de la Ligue des Champions, se mesure au mardi soir. Les Londoniens ont beaucoup à craindre de la part de l’équipe allemande, mais s’il y a un joueur qu’ils vont devoir surveiller très attentivement c’est Robert Lewandowski.

L’attaquant polonais est le danger numéro un des champions d’ . Et, en ce moment, il reste dans l’une des toutes meilleures périodes de sa carrière. Rien qu’en 2020, il a déjà trouvé le chemin des filets adverses à 8 reprises.

Lampard : « On devra élever notre niveau »

L’entraineur de l’équipe londonienne a été questionné à propos de Lewa ce lundi lors du point-presse d’avant-match. Et il en a dit le plus grand bien : « Je ne dirais pas que « inquiet » est le bon mot. Quand vous (les journalistes) dites qu’il est dans la forme de sa vie alors cela signifie quelque chose pour Lewandowski en raison de sa constance en Europe au cours des dernières années, combien d'années, je ne sais pas. Il a un record de buts. De loin, de près et de première classe. Il a tout. J’ai eu la possibilité de regarder beaucoup de matches du Bayern dans la préparation de ce rendez-vous et cela saute aux yeux. Bien sûr, il va être une énorme menace. Il n’est pas la seule menace mais il est un fer de lance. »

Lampard admire l’avant-centre du Bayern, mais il veut aussi croire en son équipe et en sa capacité à bien neutraliser tous les dangers de l’équipe allemande : « Nous devrons être à notre meilleur niveau. Il y a eu des matchs cette année où nous avons été bons, très bons. Nous sommes allés à et avons eu un match fantastique sans le ballon. Nous avons aussi eu des matchs comme ça cette année en championnat aussi. Mais les niveaux doivent monter. Lorsque vous atteignez les huitièmes de finale de la , contre une équipe aussi bonne que le Bayern Munich, on doit élever le niveau partout ».