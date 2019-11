Chelsea et l’Ajax régalent, Dortmund se réveille… Le résumé de la soirée en Ligue des Champions

La soirée de mardi de la C1 a été marquée par un match de folie à Stamford Bridge entre Chelsea et l’Ajax. Et aussi le succès de Dortmund.

Stamford Bridge c’est l’endroit où il fallait être ce mardi à l’occasion de la première partie de la 4e journée de la Ligue des Champions. L’enceinte londonienne a vu un match épique entre et l’ . Il y a eu 4-4 au sortir d’une empoignade exceptionnelle et riche en rebondissements. Le a produit une belle prestation contre l’Inter de Milan (3-2). La surprise de la soirée est venue de , où l’équipe locale s’est fait accrocher par Naples.

L’Ajax plombée par sa charnière

On s’ennuie rarement avec l’Ajax et cela s’est encore confirmé lors du déplacement des Hollandais en terre anglaise. Déchainés après le faux-pas de la 1e manche, les hommes de Ten Hag ont littéralement survolé la première heure des débats, faisant mouche sur chaque offensive ou presque. Cela a débouché sur une avance de trois buts (4-1) à l’heure du jeu, avec notamment un très beau but de Hakim Ziyech. Mais, tout s’est ensuite écroulé pour les visiteurs en raison de leur expulsion simultanée des deux centraux (Veltman et Blind). Avec deux hommes en moins, l’Ajax a vu les buts se multiplier dans sa cage, mais a quand même évité le pire pour sauver le point du nul (2-2).

Chelsea et l’Ajax devraient maintenant se méfier de Valence, qui revient fort derrière suite à un large succès contre le LOSC. La qualification pour les 8es devrait se jouer entre ces trois équipes.

Un Borussia renversant punit l’Inter

Le match phare de la soirée se jouait à Dortmund où le Borussia se mesurait à l’Inter de Milan. À l’aller, les Lombards l’avaient emporté. Cette fois, c’est l’équipe de Lucien Favre qui a remporté la mise. Pourtant, à la mi-temps les locaux étaient menés par deux buts d’écart. A la faveur d’un brillant succès, ils ont donc réussi à tout renverser. L’ancien madrilène Hakim a été le héros de cette remontada avec un doublé inscrit.

Dans le même groupe, le Barça a essuyé une contre-performance à domicile contre le Slavia Prague (0-0). Malgré ce faux-pas, l’équipe catalane reste première de sa poule et en bonne position pour la qualification.

Le champion d’Europe a tenu son rang face au RC Genk. Les Reds ont tout de même peiné pour l’emporter, ne l’emportant que sur le plus petit des écarts. L’essentiel est acquis cependant, et Naples ne pourra pas dire la même chose puisqu’il a été accroché par . Les Partenopei perdant la 1e place au profit des Anglais.

Enfin, dans le Groupe G, a dominé sur le score de 3 buts à 1, effaçant son revers de l’aller. Dans le même temps, Leipzig est allé gagner du côté de Zenith. Les Français et les Allemands ont leur destin entre leurs mains en vue d’un passage en 8es.