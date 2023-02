Chelsea : Enzo Fernandez demande de la patience

L'Argentin a admis que les nouveaux joueurs de Chelsea ont eu du mal à s'habituer à leur nouvel environnement et a exhorté les fans à être patients.

Chelsea doit réagir au plus vite. Décevants en Premier League, les Blues ont mis les petits plats dans les grands pour remonter au classement. Cet hiver, Chelsea n'a pas fait les choses à moitié. Les Blues ont recruté un grand nombre de nouveaux joueurs, y compris Enzo Fernandez, qui a signé le record du club, pour 120 millions d'euros en provenance de Benfica.

"On a eu que 20 jours pour se connaître"

Sa signature est intervenue le même mois que les arrivées de Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Joao Felix et David Datro Fofana, le tout pour environ 300 millions d'euros. Cependant, Chelsea continue d'éprouver des difficultés en Premier League, n'ayant remporté aucun de ses quatre derniers matches, ce qui place le club londonien à la 10e place du classement.

Et forcément, les critiques commencent à s'abattre sur les Blues, que ce soit sur les dirigeants, l'entraîneur mais aussi les joueurs. Pour autant, tous les acteurs au sein du club londonien se veulent optimistes sur les objectifs à long terme, mais aussi à court terme des Blues. Et Enzo Fernandez ne fait pas exception à la règle.

"Faites confiance aux joueurs"

Fernandez insiste sur le fait qu'il n'a pas été facile pour l'équipe de s'unir et appelle à des attentes réalistes : "Quand vous avez autant de jeunes gars - et nous avons tous eu 20 jours pour apprendre à nous connaître sur et en dehors du terrain - quand vous parlez du niveau de football ici en Premier League, il est difficile de former une équipe".

"Mon message aux fans est le suivant : faites confiance aux joueurs, à l'équipe d'encadrement et au manager, car nous allons tous dans la même direction. Nous avons beaucoup de nouveaux visages ici et c'est une restructuration du club, vraiment, et du personnel de jeu. Je les encourage à être patients. Nous savons que c'est un niveau difficile. Mais l'équipe d'entraîneurs et le manager nous ont donné tous les outils dont nous avons besoin. Il faut juste être patient et nous allons apprendre à nous connaître", a ajouté l'ancien de Benfica.

La pression s'accumule sur l'entraîneur Graham Potter dans le contexte des difficultés persistantes de Chelsea. Il n'a mené son équipe qu'à une seule victoire lors de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues, ce qui a suscité des appels au licenciement de la part du nouveau copropriétaire Todd Boehly. Les Blues vont devoir frapper un grand coup lors du derby londonien ce dimanche face à Tottenham pour s'offrir un peu plus de tranquilité.