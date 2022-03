Chelsea en vente ? Un milliardaire suisse annonce qu'Abramovich lui a proposé le club

Roman Abramovich est dans une drôle de situation. Connu comme un proche de Vladimir Poutine, annoncé comme un intermédiaire contacté par l'Ukraine pour trouver un accord de paix, le propriétaire de Chelsea est entre deux eaux. Un peu à l'image de sa situation personnelle avec le club londonien alors qu'il a annoncé prendre du recul suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, laissant présagé une vente du club londonien dans le futur.

"Abramovich veut se débarrasser rapidement de Chelsea"

Le milliardaire suisse Hansjorg Wyss affirme avoir reçu une offre d'achat de Chelsea de la part de Roman Abramovich, ainsi qu'un groupe de plusieurs autres personnes. M. Abramovitch a été soumis à une pression croissante au cours de la semaine écoulée à la suite de l'attaque russe en Ukraine. Le député travailliste Chris Bryant a déclaré que le propriétaire de Chelsea était "terrifié" à l'idée de faire l'objet de sanctions de la part du gouvernement britannique.

Le propriétaire des Blues a déjà publié une déclaration indiquant que les administrateurs de la fondation caritative de Chelsea lui récupéreraient la "gérance" du club pour une durée indéterminée, mais Wyss affirme faire partie d'un groupe qui tente de racheter le club à l'homme d'affaires russe. Wyss est un homme d'affaires d'origine suisse qui réside actuellement aux États-Unis. Il a fait fortune en tant que fondateur et ancien président de Synthes USA, un fabricant de matériel médical.

Wyss prêt à acheter Chelsea mais un "consortium composé de six à sept investisseurs"

Âgé de 86 ans, il disposerait d'une fortune de plus de 5 milliards de dollars et a été désigné par Forbes comme l'une des "personnes les plus philanthropiques au monde". Ces dernières années, M. Wyss a fait don de millions de dollars à des causes environnementales et sa fondation caritative, la Wyss Foundation, possède plus de 2 milliards de dollars d'actifs.

"Roman Abramovitch est l'un des plus proches conseillers et amis de Vladimir Poutine", a déclaré Wyss au Blick. "Comme tous les autres oligarques, il est également en proie à la panique. Roman Abramovitch essaie de vendre toutes ses villas en Angleterre. Il veut aussi se débarrasser rapidement de Chelsea. Moi et trois autres personnes avons reçu mardi une offre pour acheter Chelsea à Roman Abramovitch".

"Je dois maintenant attendre quatre à cinq jours. Roman Abramovitch demande actuellement beaucoup trop. Vous savez, Chelsea lui doit 2 milliards de livres. Mais Chelsea n'a pas d'argent. Les moyens : Ceux qui achètent Chelsea devraient dédommager Roman Abramovich. A ce jour, nous ne connaissons pas le prix de vente exact. Je peux très bien imaginer commencer à Chelsea avec des partenaires. Mais je dois d'abord examiner les conditions générales. Mais ce que je peux déjà dire : Je ne vais certainement pas faire quelque chose comme ça tout seul. Si j'achète Chelsea, alors ce sera avec un consortium composé de six à sept investisseurs", a conclu Wyss. Réelle information ou simple coup de bluff pour pousser Abramovich à vendre ? Une chose est sûre, les prochaines semaines risquent d'être agitées en coulisses du côté des Blues.