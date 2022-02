Chelsea : Pulisic veut s'inspirer de Salah

Christian Pulisic dit qu'il peut apprendre beaucoup de Mohamed Salah, la star de Chelsea décrivant l'attaquant de Liverpool comme "l'un des meilleurs" avant leur rencontre en finale de la Carabao Cup. Les Blues de Thomas Tuchel affrontent les Reds de Jurgen Klopp à Wembley dimanche, avec le premier grand trophée national de la saison à la clé.

Salah, un joueur de grande classe

Pulisic et Salah devraient tous deux jouer un rôle clé pour leurs clubs respectifs lors de leur confrontation à Londres. L'international américain ne tarit pas d'éloges sur son adversaire du week-end. "C'est un joueur incroyable", a déclaré Pulisic à ESPN. "En ce qui concerne la Premier League cette saison, il a généralement été là avec les meilleurs. Il y a définitivement beaucoup de choses à regarder et je peux apprendre de lui. C'est un grand buteur".

"Il fait beaucoup de choses bien que les gens ne réalisent même pas pour le mettre en position de marquer ces buts. C'est quelqu'un dont je peux apprendre", a-t-il analysé, humble. Le joueur de 23 ans ne se fait aucune illusion sur le fait que Salah est la seule menace que les Reds ont dans leur arsenal, ajoutant : "Les joueurs de Liverpool et le style de jeu qu'ils ont, ils vous rendent les choses très difficiles. C'est une équipe qui met la pression, elle a beaucoup de joueurs physiques, rapides et dangereux en attaque. Tous ces éléments. Ils ont beaucoup de bons joueurs, donc c'est toujours une équipe difficile et un bon entraîneur", a confié l'Américain, qui sait que les Blues ont les qualités pour gagner.

Chelsea a l'expérience des finales

"Nous avons déjà participé à des finales. Nous les avons gagnées et perdues, mais il s'agit de se mettre dans l'état d'esprit et d'être prêt à se battre parce que dans une finale, c'est à ça que ça sert. C'est à prendre ou à laisser, et ce n'est peut-être pas toujours la meilleure équipe de football qui va gagner. Il s'agit de s'aguerrir, de se battre et de gagner ce match unique. C'est ce que nous allons faire ; j'espère que nous y arriverons cette fois-ci". Champions d'Europe et Champion du Monde, les Londoniens ont des arguments.