Chelsea - Edouard Mendy : "C’est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe"

Edouard Mendy, qui a quitté le Stade Rennais et s'est engagé en faveur de Chelsea ce jeudi, ne cache pas sa joie de rejoindre un grand club anglais .

Ce n'était plus qu'une question de temps. C'est désormais officiel. Un peu plus d'un an après son arrivée en provenance du , le gardien Edouard Mendy a quitté le Stade Rennais pour s'engager en faveur de Chelsea. Les deux clubs l'ont annoncé ce jeudi matin, après plusieurs semaines de négociations.

"Je suis tellement excité de rejoindre ​"

L'international sénégalais a paraphé un contrat longue durée en faveur du club londonien, portant jusqu'en 2025. Un grand jour pour lui, heureux de rejoindre un club de ce calibre. "Je suis tellement excité de rejoindre Chelsea. C’est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe passionnante et de travailler avec Frank Lampard et tout son staff. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et j'ai hâte de commencer", a ainsi déclaré celui qui fera avec la concurrence du très critiqué Kepa Arrizabalaga.

Marina Granovskaia, directrice de Chelsea, s'est-elle aussi félicitée de ce mouvement. "Dès que Petr Cech et notre équipe technique ont identifié Edouard comme le gardien de but le plus approprié pour compléter notre groupe existant, il n'y avait qu'un seul joueur que nous voulions faire entrer. Edouard arrive après une saison de véritable succès avec Rennes, il est ambitieux, et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre club", a-t-elle déclaré, dans des propos accordés au site officiel des Blues.