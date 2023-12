Chelsea - Crystal Palace : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Chelsea et Crystal Palace s’affrontent mercredi dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

Comme à l’accoutumée, la Premier League ne prend pas de pause en fin d’année. Elle offre plutôt à ses fans des chocs alléchants avec des enjeux tout aussi déterminants. Mercredi soir, la 19e journée du championnat anglais mettra aux prises Chelsea et Crystal Palace dans un duel de mal classés.

Chelsea – Crystal Palace, le match de la rédemption

Chelsea n’y arrive toujours pas. Après une campagne ratée la saison dernière, les Blues pensaient retrouver leur niveau lors de l’exercice en cours. Mais les choses sont toujours aussi compliquées pour les Londoniens malgré un mercato intéressant l’été dernier. Après 18 journées, Chelsea pointe à la 10e place de Premier League avec 22 points, loin de ses ambitions en début de saison. Et la galère est loin d’être terminée pour les hommes de Mauricio Pochettino qui ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs en Premier League. Toutefois, Chelsea a l’occasion de terminer l’année 2023 au moins sur une bonne note en s’imposant contre Crystal Palace.

A l’instar des Blues, Crystal Palace n’est pas dans le meilleur des formes cette saison. Les Eagles, habitués à tutoyer la première partie du tableau, occupent une décevante 15e place en Premier League cette saison avec 18 points. En outre, les hommes de Roy Hodgson n’ont remporté aucun de leurs cinq derniers matchs dans le championnat anglais (3 nuls, 2 défaites). Avec 6 points d’avance sur le premier relégable, Crystal Palace n’a plus droit à l’erreur. Les Eagles doivent gagner pour une dernière fois cette année et préparer la deuxième partie de saison avec sérénité.

Horaire et lieu du match

Chelsea – Crystal Palace

19e journée de Premier League

A 20h30 française

Lieu : Stamford Bridge

Les compos probables du Chelsea – Crystal Palace

Chelsea : Petrovic – Gusto, Disasi, Badiashile, Colwill – Caicedo, Gallagher, Fernandez – Mudryk, Jackson, Broja

Crystal Palace : Henderson – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Lerma, Richards, Hughes – Olise, Mateta, J. Ayew

Sur quelle chaîne suivre le match Chelsea – Crystal Palace

La rencontre entre Chelsea et Crystal Palace sera à suivre ce mercredi 27 décembre 2023 à partir de 20h30 sur Canal + Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match via streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.