Chelsea - Cole prend la défense de Timo Werner

L'ancien défenseur des Blues a mis en avant l'importance de l'attaquant allemand dans l'ouest de Londres, malgré les nombreuses critiques.

Timo Werner joue un rôle "central" dans l'équipe de Chelsea de Thomas Tuchel malgré son manque de buts, selon Ashley Cole, qui estime que l'attaquant est "sous-estimé".

Werner a quitté le RB Leipzig pour Chelsea l'été dernier pour plus de 50 millions d'euros, après s'être imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe en Bundesliga.

Le joueur de 25 ans n'a pas été en mesure d'atteindre le même niveau de qualité au cours de sa première année à Stamford Bridge et a été critiqué pour son manque de sang-froid dans le dernier tiers, mais Cole pense que sa contribution globale à la cause des Blues est négligée.

"Je pense vraiment qu'il est sous-estimé. Oui, il a raté quelques grosses occasions et opportunités", a déclaré l'ancien défenseur de Chelsea à Sky Sports.

"En tant qu'entraîneur, en tant que manager, vous cherchez toujours à dire 'est-il aux bons endroits, est-il dans les bonnes positions pour frapper et les convertir ?'.

"Mais je pense que la façon dont [Thomas] Tuchel met en place et la façon dont il veut qu'ils jouent à travers les lignes, combinée avec les passes diagonales, il est central dans ce rôle, courant dans l'espace et courant dans les zones où Mason [Mount] peut récupérer le ballon."

Werner n'a pas réussi à marquer une nouvelle fois lors de la victoire de Chelsea dans le derby contre Fulham, mais il a offert une passe sublime à Kai Havertz pour son deuxième but en début de seconde période.

L'international allemand compte désormais 13 passes décisives à son actif en 46 sorties toutes compétitions confondues pour les Blues, mais il n'a marqué que 13 fois, dont seulement six en Premier League.

Depuis l'arrivée de Tuchel à la tête de l'équipe en janvier, Werner a continué à jouer un rôle important dans le onze de départ de Chelsea, malgré ses difficultés devant le but, et le club devrait rester patient avec l'homme qui a signé un contrat de cinq ans en juin dernier.

Tuchel a admis que la finition de Werner le laisse tomber après le match nul 1-1 contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions la semaine dernière, mais a également insisté sur le fait qu'il a la mentalité pour rebondir.

Le tacticien allemand a également souligné le fait que le mouvement de son compatriote contribue à créer des occasions régulières pour les Blues, comme il l'a déclaré aux journalistes : "C'est un gars professionnel, un gars de haut niveau, il travaille dur. Il est en position et à partir de là, on y va.

"Nous ne cesserons jamais de pousser, nous ne cesserons jamais de croire et j'ai le sentiment que tout le monde accepte la situation comme elle est et en tant qu'attaquant, c'est facile, vous marquez le match suivant et personne n'en parle."