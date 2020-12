Chelsea - Cole : "Lampard prouve qu'il peut être un excellent entraîneur"

Chelsea a bien débuté la saison 2020-2021 dans la foulée d'un recrutement XXL. Ashley Cole est lui admiratif du travail de Frank Lampard.

Frank Lampard prouve à cette saison qu'il a ce qu'il faut pour devenir un "top manager", selon son ancien coéquipier Ashley Cole.

Les Blues ont terminé à la quatrième place de la lors de la première saison de Lampard à Stamford Bridge et sont considérés comme de sérieux prétendants au titre cette année, après leur belle entame de championnat.

Chelsea a glissé à la cinquième place avec la défaite 1-0 de samedi contre - mettant fin à une série de neuf matches sans défaite en championnat - mais ils ne sont qu'à trois points de la première place.

Cole, qui a joué aux côtés de Lampard pour Chelsea et l' , estime que son compatriote est en bonne voie pour réaliser depuis le banc ce qu'il a réussi sur le terrain au cours de son illustre carrière.

"Ils se sont renforcés dans des domaines où ils devaient probablement le faire, a déclaré Cole à Stats Perform News. Ils ont beaucoup de profondeur maintenant dans l'équipe.

"Bien sûr, nous savons qu'il était un joueur d'élite, peut-il être un manager d'élite ? Je pense qu'il a les qualités requises. Il a tout ce qu'il faut pour devenir un manager de haut niveau."

Chelsea a fait venir sept joueurs depuis le début de l'année. Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr (qui a ensuite été envoyé en prêt à Porto) et Kai Havertz sont arrivés pour plus de 200 millions d'euros.

L'équipe de l'ouest de Londres s'est particulièrement améliorée en défense, concédant 12 buts en 12 matches de Premier League cette saison à raison d'un par match, contre 54 en 38 matches la saison dernière - 1,42 par match.

"Je pense qu'il était important de remédier peut-être aux faiblesses de la saison dernière, ce qu'ils ont fait, a déclaré Cole à propos des nouvelles recrues. Il faut encore qu'elle soit un peu plus forte, bien sûr, mais cela prendra un peu plus de temps. Mais je pense que les signes sont là pour montrer que l'équipe s'améliore.

"Sur le plan défensif, ils sont plus solides, et sur le plan offensif, ils sont toujours une menace. Timo Werner à l'intérieur, Tammy Abraham et Mason Mount venant de la gauche ou du centre.

"Je pense qu'ils jouent maintenant avec une attitude très positive, et ils vont avoir cette mentalité de gagnant avec quelques joueurs qu'ils ont ajoutés."