Chelsea-Bournemouth (0-1) - Ces Blues là ne méritaient pas mieux

Face à une équipe de Bournemouth privée de huit titulaires, Chelsea a concédé de manière presque logique un second succès de rang en championnat.

Occupant la 4e place du classement de avec 29 points au compteur, n'est pas au mieux ces dernières semaines. Si les Blues restaient sur un succès en Ligue des Champions face à (2-1), les hommes de Frank Lampard avaient été moins inspirés quelques jours plus tôt, défaits sur la pelouse d'une équipe d' pourtant convalescente (3-1). Ce samedi, Chelsea devait relancer la machine face à , 15e. Manqué.

Ces Blues là ne méritaient pas mieux

La machine, justement, n'était visiblement pas assez huilée à Stamford Bridge, où les Blues ont peiné face aux Kings. Habituellement aggressifs dans les duels et très actifs en terme de pressing, les locaux ont déçu dans ces secteurs de jeu. En première période, seul Tammy Abraham, meilleur buteur de Chelsea et révélation de Premier League cette saison, parvenait à s'illustrer, mais l'international anglais manquait le cadre à deux reprises (16e et 45e).

Après les occasions manquées par Tammy Abraham, c'était ensuite au tour de Joshua King de manquer de justesse. À trois reprises (52e, 62e, 66e), l'attaquant de Bournemouth avait l'occasion de mettre un coup de massue aux Blues, mais ne faisait pas forcément les bons choix, peu aidé il est vrai par la présence physique d'un Kurt Zouma très en jambes ce samedi après-midi. Bournemouth pouvait nourrir des regrets, jusqu'à la 84ème minute de jeu.

Sur une action à priori anodine, Dan Gosling profitait d'un mauvais alignement de la défense adverse pour lober le portier de Chelsea de manière astucieuse. D'abord refusé pour une position de hors-jeu imaginaire, le but était finalement accordé. Hold-up parfait à Stamford Bridge.