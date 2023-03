Chelsea – Borussia Dortmund : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Chelsea-Dortmund.

Un petit but d'avance pour Dortmund

Lors du match aller, le Borussia Dortmund l'a emporté 1-0 grâce à un exploit en solitaire de Karim Adeyemi.

Le BVB a également contenu les assauts des Blues grâce à un grand match de son gardien, Gregor Kobel. Avec ce petit but d'avance, les hommes d'Edin Terzic espèrent tenir et créer un nouvel exploit à Stamford Bridge. Mais Sans Adeyemi et avec un Kobel incertain, la tâche ne sera pas facile.

Date, horaire et lieu de Chelsea-Borussia Dortmund

Date : mardi 7 mars 2023

Ville : Londres (Royaume-Uni)

Stade : Stamford Bridge

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Huitième de finale retour de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Danny Makkelie (Pays-Bas).

Sur quelle chaîne voir le match Chelsea-Borussia Dortmund ?

En France, la rencontre entre Chelsea et le Borussia Dortmund sera diffusée sur Canal+ Foot, RMC Sport UHD et RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match Chelsea-Borussia Dortmund

En France, il sera de possible de voir le match Chelsea-Borussia Dortmund en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Chelsea-Borussia Dortmund

A Chelsea, l'infirmerie ne désemplit pas. Armando Broja, Edouard Mendy, César Azpilicueta et Thiago Silva manqueront la réception du BVB tout comme Mason Mount qui est suspendu. Pierre-Emerick Aubameyang et Benoït Badiashile sont quant à eux inéligibles.

En revanche, Graham Potter devrait enregistrer les retours de Christian Pulisic, de N'Golo Kanté et de Reece James.

A Dortmund, le buteur du match aller, Karim Adeyemi sera absent en raison d'une blessure à la cuisse. Youssoufa Moukoko, Abdoulaye Kamara, Donyell Malen et Julien Duranville sont également blessés tandis que Kobel est incertain dans les cages et pourrait être remplacé par Alexander Meyer.

Enfin, l'arrière droit Julien Ryerson est suspendu tandis que Mateu Morey est inéligible.

L'équipe probable de Chelsea : Kepa - Chalobah, Koulibaly, Fofana - James, Kovaćič, Fernández, Chilwell - Mudryk, João Félix, Havertz.

Joueurs suspendus au prochain avertissement : Gallagher, James, Koulibaly, Mudryk, Thiago Silva.

L'équipe probable du Borussia Dortmund : Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can, Salih Özcan - Brandt, Bellingham, Reus - Haller.

Joueurs suspendus au prochain avertissement : Can, Salih Özcan.

Les statistiques à connaître avant Chelsea-Borussia Dortmund

● Chelsea va accueillir le Borussia Dortmund en compétition européenne pour la première fois. Les Blues n'ont gagné aucun de leurs 2 derniers matches à domicile en Ligue des Champions contre des clubs allemands (1 nul, 1 défaite), après avoir remporté 6 de leurs 7 premiers (1 nul).

● Le Borussia Dortmund a perdu ses 5 derniers déplacements en Ligue des Champions chez des clubs anglais, s'imposant pour la dernière fois en octobre 2013 sur le terrain d'Arsenal (2-1).

● A Dortmund, Chelsea a perdu un match aller à l'extérieur en phase à élimination directe de Ligue des Champions pour la 8e fois. Cependant, les Blues ont réussi à se qualifier pour le tour suivant à 4 reprises lors des 7 précédents cas.

● Le Borussia Dortmund s'est qualifié à 5 reprises lors des 6 précédentes fois qu'il a gagné le match aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions, la seule exception survenant en 8es de finale de l'édition 2019-2020 contre Paris.

● Chelsea a gagné 7 de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue des Champions, échouant seulement contre le Real Madrid (1-3) en quart de finale la saison dernière et contre Salzbourg lors de la phase de groupes cette saison (1-1).

● Chelsea a cadré 8 tirs lors du match aller contre Dortmund (0-1), son total le plus élevé lors d'un match de Ligue des Champions sans avoir marqué depuis qu'Opta analyse la compétition (2003-2004).

● Le Borussia Dortmund a l'occasion de remporter ses 2 matches lors d'un confrontation aller-retour en phase à élimination directe de Ligue des Champions pour la 1re fois depuis 1996-1997 : le BVB y était alors parvenu en quart de finale contre Auxerre puis en demi-finale contre Manchester United avant de remporter sa seule C1 à ce jour.

● Le Borussia Dortmund a perdu 7 de ses 8 derniers déplacements en phase à élimination directe de Ligue des Champions, l'exception étant sa victoire 3-2 chez le FC Séville en 8es de finale en 2020-2021.

● Kai Havertz a est le joueur de Chelsea ayant tenté le plus de tirs (16) et touché le plus de ballons dans la surface adverse (36) en Ligue des Champions cette saison. L'international allemand est impliqué sur 8 des 21 tirs des Blues contre Dortmund au match aller (4 tirs, 4 dernières passes).

● Jude Bellingham est le meilleur buteur du Borussia Dortmund en Ligue des Champions cette saison avec 4 réalisations, dont une à l'extérieur contre Manchester City en phase de groupes – il pourrait devenir le premier joueur anglais dans l'histoire de la compétition à marquer en déplacement contre deux clubs anglais différents.