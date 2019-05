Chelsea - Arsenal : Kanté incertain pour la finale de Ligue Europa

L’international français était sur la voie de la reprise, mais le dernier coup engendre un doute sur sa participation à la finale de Ligue Europa.

est suspendu à la forme de N'Golo Kanté avant la finale de la , après que le milieu de terrain a été touché à l'entraînement samedi.



La star des Blues s'était presque complètement remise de la blessure qu'il avait subie contre en au début du mois de mai, mais il a maintenant rencontré un autre revers sur son chemin de récupération.



Il avait pris part aux préparatifs en vue du match décisif de la Ligue Europa contre après s'être blessé au genou. Son implication dans le match reste douteuse.



Maurizio Sarri avait indiqué la semaine dernière qu'il était optimiste que l'international français puisse jouer un rôle dans le match contre les Gunners. La blessure est donc un coup dur et il devra maintenant envisager d'autres solutions.



En effet, Kanté n'est pas la seule préoccupation de Sarri dans la préparation de la rencontre 100% Premier League à Bakou, Jorginho étant aussi incertain.



Le patron de Chelsea est déjà privé de Callum Hudson-Odoi et Ruben Loftus-Cheek, tous deux blessés au tendon d'Achille.



Antonio Rudiger, quant à lui, a connu une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale.



La confrontation entre Arsenal et Chelsea se déroulera au Stade Olympique de Bakou le mercredi 29 mai.