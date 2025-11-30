Chelsea - Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

LLe championnat anglais est très serré cette saison comme d’habitude. Si certains cadors comme Liverpool et Tottenham déçoivent, d’autres confirment leurs ambitions d’aller chercher le titre. C’est le cas notamment d’Arsenal qui caracole en tête de la Premier League. Les Gunners, grands favoris au sacre cette saison, vont devoir se défaire d’un nouveau grand obstacle sur leur chemin vers la gloire. Et cet obstacle a pour nom Chelsea, le voisin londonien qui compte bien jouer les trouble-fêtes cette saison.

Chelsea veut casser la dynamique d’Arsenal

Après une saison précédente marquée par un net regain de forme, Chelsea a retrouvé la scène européenne en sécurisant la 4ᵉ place de Premier League, avant de frapper un grand coup en s’adjugeant la Coupe du Monde des Clubs face au PSG, champion d’Europe en titre. Cette dynamique semble se prolonger, puisque l’équipe londonienne (23 pts) occupe aujourd’hui la 3e position du championnat anglais. Portés par un collectif en pleine confiance, les Blues ont remporté cinq de leurs six dernières rencontres, malgré un faux pas à Stamford Bridge contre Sunderland (1-2). Depuis, les partenaires ont réagi avec autorité en s’imposant face à Tottenham (0-1), Wolverhampton (3-0) puis Burnley (0-2). Leur éclatante victoire en Ligue des Champions face au Barça (3-0) cette semaine est venue confirmer un élan particulièrement solide. Une dynamique que Chelsea compte confirmer ce dimanche face à son public dans un derby londonien qui s’annonce bouillant.

Getty Images

Arsenal veut poursuivre sa quête vers le graal

Dauphin du championnat lors des précédentes saisons, Arsenal nourrit désormais l’ambition claire de renouer avec une couronne nationale qui fuit le club depuis 2004. Les hommes de Mikel Arteta disposent d’arguments sérieux : leaders actuels avec 29 pts, ils comptent six points d’avance sur Chelsea avant leur affrontement. Malgré un léger coup d’arrêt à Sunderland avant la trêve internationale (2-2), les Gunners ont rapidement repris le rythme en s’imposant avec maîtrise lors du derby face à Tottenham (4-1). Cette semaine, leur succès convaincant contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (3-1) a renforcé l’idée qu’ils abordent cette saison avec la stature d’un prétendant crédible au titre. Après les Spurs le weekend dernier, Arsenal devra remporter ce nouveau derby de Londres face aux Blues pour prendre le large en tête du classement et ses distances vis-à-vis de Manchester City (2e, 25 pts), tombeur de Leeds United, samedi (3-2).

Sur quelle chaine suivre le match Chelsea - Arsenal ?

Diffusion / Streaming France Canal+ Sport 360 / MyCanal MENA BeIN Sports MENA 1 / BeIN Connect / TOD Espagne DAZN (application) Royaume-Uni Sky Sports Main Event Italie Sky Sports 253 💡 Astuce VPN Utilisez un VPN pour accéder à une diffusion étrangère si le match n’est pas disponible dans votre pays.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Chelsea - Arsenal

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Le match de Premier League entre Chelsea et Arsenal se jouera à Stamford Bridge à Londres, en Angleterre.

Il débutera à 17h30, heure française, le dimanche 30 novembre.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Chelsea

Pour cette affiche, Chelsea devrait enregistrer le retour de Cole Palmer, absent depuis plusieurs semaines. Contrairement à l’international anglais, Levi Colwill est toujours forfait, tout comme les milieux Romeo Lavia et Essugo, tandis que Mykhailo Mudryk poursuit sa longue suspension liée à une affaire de dopage. Malgré ces absences, Enzo Maresca pourra compter sur ses hommes en forme du moment dont le jeune Estevão, impressionnant et buteur contre le Barça, mardi dernier. Liam Delap, Pedro Neto et João Pedro seront aussi de la partie, à l’instar de Moisés Caicedo et Enzo Fernández.

Infos sur l'équipe d'Arsenal

En face, Arsenal doit aussi gérer un tableau d’infirmerie chargé. Viktor Gyökeres demeure indisponible, tout comme les avant-centres Kai Havertz et Gabriel Jesus, absents depuis plusieurs mois. Le défenseur Gabriel Maghalaes n’est toujours pas à 100% alors que Leandro Trossard a rejoint la liste des blessés. La bonne nouvelle vient cependant du retour de Martin Ødegaard, éloigné des terrains depuis début octobre. Un soulagement pour Mikel Arteta qui pourra enfin compter sur son capitaine norvégien. Durant l’absence de l’ancien madrilène, Eberechi Eze a assuré l’intérim avec brio, avec notamment un triplé retentissant lors du North London Derby face à Tottenham. L’international anglais sera donc l’un des atouts majeurs d’Arsenal face à Chelsea, à l’instar de Martin Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino, Gabriel Martinelli ou encore Bukayo Saka.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement