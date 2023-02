Chancel Mbemba dévoile l'objectif principal de l'OM pour la fin de saison

Pour Chancel Memba, le défenseur de l'OM, son club doit atteindre un grand objectif en fin de saison.

Depuis son arrivée à l'OM, l'été dernier, en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba fait l'unanimité. Le défenseur international congolais a d'ailleurs raconté ce dimanche 5 février 2023 à nos confrères de Téléfoot comment il a été recruté par l'OM.

Un transfert express vers l'OM

« Je prends mon téléphone et je vois un numéro français. « Allo, bonjour Chancel, c'est le président de Marseille. » C'est le président de Marseille ! Je n'y crois pas... Je n'hésite pas pour venir à Marseille. Je dis au président : « pas de soucis, moi, je suis là. » On a pris le contact à 16h00, on a fait le deal, le lendemain matin je prends mon avion et je dis à ma femme, là, on part à Marseille. »

Chancel Mbemba a également confié à Téléfoot qu'il nourrissait de grandes ambitions pour l'OM. Avant d'affronter l'OGC Nice à l'occasion de la 22e journée, ce dimanche soir, l'OM occupe la deuxième place du championnat avec 46 points et est le dauphin du PSG. De quoi donner de la confiance à toute l'équipe phocéenne : « On a des joueurs taillés pour prendre des titres. On se dit : « pourquoi pas nous ? » Mais notre objectif avant tout, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. »

Quand Tudor compare Mbemba à Cafu

Le défenseur olympien a aussi évoqué sa relation avec Igor Tudor, son entraîneur : « A l'entraînement, quand je monte et que je centre, l'entraîneur m'appelle Cafu : tout le monde rigole. »

Si Tudor taquine Mbemba à l'entraînement, il a salué l'apport de son joueur en conférence de presse : « Chancel a marqué des buts importants. Son expérience, sa personnalité, son leadership silencieux : ce sont des choses importantes pour nous. »