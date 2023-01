CF Intercity – FC Barcelone : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Intercity-Barça.

Le Barça à la reconquête de la Copa del Rey

Vainqueur de la Copa del Rey en 2021, le Barça n'est pas parvenu à conserver son titre en 2022 (c'est le Betis Séville qui a remporté la dernière édition).

Les hommes de Xavi partent donc en reconquête et auront pour premier adversaire, la petite équipe du CF Intercity, basée à Sant Joan d'Alacant, dans la Communauté valencienne, et qui évolue en troisième division espagnole et est mal classée (16e sur 20).

Ce match se jouera sans VAR puisque ce dispositif n'est utilisé qu'à partir des quarts de finale de la Copa del Rey.

Date, horaire et lieu de CF Intercity-FC Barcelone

Date : mercredi 4 janvier 2023

Ville : Alicante (Espagne)

Stade : Estadio José-Rico-Pérez

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Seizièmes de finale de la Copa del Rey 2022-2023.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Valentín Pizarro Gómez (Espagne).

Sur quelle chaîne voir le match CF Intercity-FC Barcelone ?

En France, la rencontre entre Manchester United et Bournemouth sera diffusée sur La chaîne L'équipe.

Le streaming pour voir le match CF Intercity-FC Barcelone

En France, il sera de possible de voir le match Manchester United-Bournemouth en streaming sur L'Equipe Live et sur l'application L'Equipe.

Les compositions probables de CF Intercity-FC Barcelone

Expulsé contre l'Espanyol Barcelone en Liga, Jordi Alba pourra jouer en Copa del Rey car sa suspension ne concerne que la Liga.

Xavi devrait profiter de ce match pour faire tourner son effectif. Inaki Pena pourrait être titularisé tout comme Ronald Araujo, Eric Garcia, Hector Bellerin, Franck Kessie et Memphis Depay.

L'équipe probable du CF Intercity : Campos - Jaime, Murria, Kecojevic, Galvez, Cristo - Herrera, Mari, Xemi - Soldevila, Roige.

L'équipe probable du FC Barcelone : Pena - Araujo, Koundé, E Garcia, Bellerin - Kessié, De Jong, Gavi - Memphis, F. Torres, Dembélé.

Les statistiques à connaître avant CF Intercity-FC Barcelone

● Ce sera la première fois que le CF Intercity affrontera le FC Barcelone. Les joueurs de San Juan de Alicante ont battu le CA Cirbonero (0-1) et Mirandés (2-0) lors des tours précédents.

● Ce sera la troisième fois que Valentín Pizarro Gómez arbitre le Barça. Les deux premières fois, le Barça l'a toujours emporté : 1-0 contre Grenade au Camp Nou le 19 janvier 2020 et 2-0 à Elche le 24 janvier 2022.

● Huit joueurs du CF Intercity ont joué au Barça mais aucun en équipe première : Guillem Jaime, Franck Angong, Carlos Carmona, Xemi Fernández, Oriol Soldevila, Pol Roigé, Cristian Herrera, Benja Martínez.

● Lors de ses dix derniers matches, le CF Intercity s'est imposé 3 fois pour 4 nuls et 3 défaites.

● Cette saison, le Barça Atlètic (l'équipe B du club catalan) a affronté le CF Intercity (le 3 décembre 2022 à Alicante) et le match s'est terminé sur un score nul et vierge.