Cezar Azpilicueta : "On a notre sort entre nos mains"

Deux fois tenue en échec depuis le début de l'Euro, l'Espagne est en mauvaise posture. Mercredi, elle jouera sa qualification contre la Slovaquie.

Deux points en deux matches, voici le bilan très contrasté de l'Espagne dans cet Euro 2020. La Roja risque de quitter la compétition continentale dès la phase de groupes après avoir été tenue en échec successivement par la Suède (0-0) puis la Pologne (1-1). Une situation forcément inquiétante pour la sélection entraînée par Luis Enrique.



France : Euro terminé pour Ousmane Dembélé

Face aux Polonais, l'Espagne a pourtant bénéficié d'un penalty obtenu par Gérard Moreno après consultation de la VAR, mais la star de Villarreal a touché le poteau et le ballon est revenu directement à Morata, qui a ensuite frappé à côté du but. La sélection ibérique va maintenant se tourner vers son dernier match du groupe E contre la Slovaquie, mercredi soir. Un match qu'elle doit remporter pour se qualifier pour les huitièmes de finale, tandis que la Suède, leader de la poule, affrontera la Pologne.

L'article continue ci-dessous

"J'aurais préféré qu'on ait six points, mais ce n'est pas la réalité"

Si la pression va s'accentuer, Cezar Azpilicueta, cadre de l'équipe, refuse de céder à la panique ambiante. "Le vestiaire a très envie qu'arrive le match de mercredi contre la Slovaquie. Bien sûr qu'on aurait tous souhaité être dans une meilleure situation. Mais on a notre sort entre nos mains. C'est ça le plus important. On sera à la maison. Pour nous, c'est déjà comme si c'était un match à élimination directe", a ainsi confié le défenseur de Chelsea, dans des propos rapportés par le quotidien L'Equipe.

"C'est sûr que quand la situation est plus favorable et que tu gagnes des matches, c'est plus facile. Là, on se trouve dans une situation où tout se jouera sur un match. C'est une situation que cette sélection a déjà connue. Dans ce groupe, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui connaissent leur premier grand tournoi. Mais tout te fait apprendre. J'aurais préféré qu'on ait six points, mais ce n'est pas la réalité", a ensuite regretté celui qui vient de remporter la Ligue des Champions avec les Blues.

Désormais, chaque joueur doit prendre ses responsabilités pour inverser la tendance. "On doit tous apporter son maximum. On est plusieurs à être capitaines dans nos clubs. On sait comment agir dans situations difficiles (...) C'est tout ou rien le match de mercredi. On verra ensuite ou on peut aller. Aucune sélection ne gagne une compétition avant de la débuter. Regardez l'Euro en France où on avait gagné nos deux premiers matches sans encaisser de but, et on s'est fait sortir en 8es de finale. On a un match qui est une finale et on doit y aller pas à pas. Mais bien sûr que le groupe a la qualité pour faire mieux et faire face à ce genre de défi", a enfin assuré Cesar Azpilicueta. Motivé.