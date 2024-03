Cette star que le Real Madrid doit dégager avant l'arrivée de Mbappé

Le Real Madrid s'apprête à vivre un été intéressant avec l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé

L'attaquant brésilien Rodrygo Goes est au centre de ces discussions. Si Mbappé joue au Santiago Bernabéu, cela pourrait avoir un impact sur l'avenir d'Arda Guler, de Toni Kroos et de Rodrygo, selon la façon dont Ancelotti veut s'organiser.

Rodrygo, en particulier, a été désigné comme le joueur le plus susceptible de perdre sa place au profit de Mbappé, en raison de sa forme irrégulière et de son bilan mitigé devant le but.

Un bilan mitigé

Selon Sport, les géants de la Premier League, Manchester United, Manchester City, Liverpool et Arsenal, suivent de près la situation de Rodrygo. La position du Real Madrid est qu'il est "intransférable", mais cela pourrait changer si le joueur décidait de partir, bien qu'il s'agisse d'une condition préalable qui semble loin d'être remplie.

L'article continue ci-dessous

Rodrygo a récemment signé un renouvellement de contrat jusqu'en 2028 et a mentionné qu'il serait ravi de voir arriver Mbappé. Il semble beaucoup plus probable que le joueur de 23 ans verra au moins comment la saison à venir se déroule pour lui en termes de temps de jeu et d'importance pour l'équipe, et qu'à ce moment-là les choses pourraient changer. Il reste encore deux mois de saison et il ne fait aucun doute qu'une série de buts et de performances importantes fera taire les rumeurs selon lesquelles il pourrait être l'intrus parmi les stars de l'équipe.