Cette star "irritée" par l'offre ridicule du Barça

Le latéral gauche du Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, a clairement exprimé son intérêt pour un retour en Espagne

Il a récemment été révélé que l'Atlético Madrid, le Real Madrid et Barcelone pourraient tous le recruter à moindre coût.

Grimaldo a publiquement admis son souhait de rejoindre un grand club espagnol, et cette semaine, il a été révélé que sa clause libératoire à Leverkusen se situe entre 15 et 18 millions d'euros, une aubaine pour l'international espagnol. Le Real Madrid l'aurait envisagé comme une alternative à Alvaro Carreras si le latéral gauche de Benfica s'avérait trop cher, et l'Atlético s'est également montré intéressé.

Malgré les options désormais établies de Gerard Martin et Alejandro Balde au poste d'arrière gauche, les Blaugrana semblent également intéressés par Grimaldo, le considérant comme un bon rapport qualité-prix. Joan Fontes explique que Barcelone a contacté Grimaldo pour un retour au club où il a évolué, mais que leur offre était si basse que Grimaldo en était profondément irrité.

Balde avait retrouvé sa forme prometteuse cette saison, et des doutes subsistaient quant à la capacité de Martin à percer au plus haut niveau. Hansi Flick semble désormais convaincu par Martin comme alternative à Balde, même si Grimaldo représenterait une amélioration. La pertinence de cette solution pour leur budget et la meilleure utilisation de leurs fonds restent à débattre.

L'Atlético pourrait être l'équipe la plus judicieuse pour Grimaldo. Bien que Diego Simeone ait souvent privilégié des latéraux plus défensifs, la place de titulaire reste incertaine, compte tenu des doutes concernant Javi Galan et Reinildo Mandava. Grimaldo est également très compétent comme latéral, si Simeone revient à trois défenseurs.