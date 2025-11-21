Cette star du Real règle ses comptes avec Lamine Yamal : "C'est trop"

Après quatre défaites consécutives, le Real Madrid a mis fin à sa série face à Barcelone, et il semble que les déclarations de Lamine Yamal aient eu l'effet inverse.

Dans une interview accordée à Cadena Cope, Courtois a confirmé que la blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains avec la Belgique n'était pas grave et qu'il serait disponible contre Elche ce week-end. Il a également pris la défense de Xabi Alonso, niant tout problème au sein du vestiaire madrilène.

« Il nous fallait un petit coup de pouce » – Courtois à propos des propos de Lamine Yamal

Avant le Clasico, Lamine Yamal avait déclaré en direct que « le Real Madrid vole, se plaint et fait des choses » pour gagner des matchs, provoquant une vive réaction de la presse madrilène. Courtois a expliqué que ces propos avaient contribué à galvaniser le Real Madrid.

« Lamine est un grand joueur, il marquera son époque, mais il a semé la zizanie et la presse s'est déchaînée contre lui. Quand les émotions sont à vif, on dit des choses qu'on ne devrait pas, mais c'est le propre du Clasico. Après quatre défaites la saison dernière, il nous fallait un déclic pour les rattraper. Les propos de Lamine nous ont motivés. Quand ils nous ont battus, ils ne nous ont pas respectés non plus. Si je croise Lamine au restaurant, je le saluerai », a expliqué Courtois à Cope.

Différences entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé

Plus tard dans l'interview, on a interrogé Courtois sur la comparaison entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Le Français a atteint la barre des 400 buts en carrière la semaine dernière, et ce, plus rapidement que Lionel Messi ou Ronaldo.

« Je n'ai pas pu m'entraîner avec Cristiano. Ce sont deux joueurs différents. Cristiano a un mental de gagnant encore plus fort que Mbappé. Cette année, Mbappé a pris un peu de recul. L'année dernière, il cherchait sa place dans l'équipe, et cette année, il ne fait que commencer. Mbappé est un leader, et cela deviendra de plus en plus évident à chaque match. »