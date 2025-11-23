Cette star de Premier League qui s'offre un chien à 35000 euros après des menaces de mort

Isak avait fait grève et forcé son départ de St James' Park lors du dernier mercato estival, après que les Reds aient battu le record britannique des transferts pour s'attacher ses services.

Isak achète un chien de garde suite à des menaces de mort

Selon The Sun, Isak accueillera un doberman hautement dressé pour assurer sa protection et celle de sa famille en dehors des terrains, alors qu'il cherche à s'installer dans le Merseyside après son transfert controversé de Newcastle. Il a dépensé la somme considérable de 30 000 £ pour ce chien de garde après avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, tout comme l'ensemble de l'équipe nationale suédoise. Les joueurs ont été victimes d'insultes après avoir terminé derniers de leur groupe lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Une source a confié au Sun : « Alexander a connu un été très médiatisé en raison de son transfert interminable à Liverpool et du prix élevé déboursé par le club. Il souhaite désormais se poser en dehors des terrains et l’acquisition d’un chien de protection est essentielle à cet égard.»

La source a également décrit le doberman comme « magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur » et « un animal exceptionnel ».