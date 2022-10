Cette somme folle qu’a acceptée de verser le PSG à Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé bénéficierait du contrat le plus avantageux jamais perçu par un sportif dans le monde.

Ce n’est un secret pour personne. Le PSG a accordé des avantages très conséquents à son joueur vedette, Kylian Mbappé, lors de sa dernière prolongation. Et le plus impressionnant concerne ses revenus. Le prodige bondynois toucherait 630M€ brut sur la durée de son engagement, qui s’étire jusqu’en 2025. C’est ce que révèle Le Parisien.

Le PSG s’est ruiné pour Mbappé

Le chiffre est ahurissant. Il est aussi inédit. Jamais dans l’histoire du sport, un athlète n’a été aussi grassement rétribué. Cela en dit long sur les efforts consentis en mai dernier par la direction francilienne pour garder son buteur français.

630M€, cela représente tout simplement un quart du budget du PSG si le montant est ramené à l’année. Et ce chiffre englobe le salaire (72 M€ net par an) et aussi deux primes. Celle qu’il a perçu à la signature (180M€ et étalés sur plusieurs années) et celle qui est liée à sa fidélité au club. Cette dernière est évolutive et devrait lui permettre de toucher 270M€ s’il reste au PSG jusqu’aux JO de 2024. Et pour avoir une idée de ce que cela donne en net, il convient d’enlever 45% de la somme totale.

Le club de la capitale n’a donc pas lésiné sur ses moyens pour convaincre l’international français de rester à Paris et tourner le dos à Madrid. Et cela aurait même pu ne pas suffire, puisqu’il a fallu l’intervention du président de la République, Emmanuel Macron, pour que Mbappé prenne la décision de rempiler.

Mbappé touche une fortune. Pourtant, il a toujours déclaré que l’argent n’était pas sa motivation première. Que le projet du club l’intéressait plus. Aujourd’hui, et à la lumière de ces révélations, on peut dire qu’il donne de l’importance aux deux volets.

Mbappé touchera le gros lot même en cas de départ cet été

Mbappé bénéficie donc du plus gros contrat jamais conclu dans le football. Il bat le record de son coéquipier Messi, qui avait récupéré 555 millions du Barça sur la période 2017-2021. Et il devance aussi son autre collègue parisien, Neymar. Ce dernier a récupéré 267M€ pour l’engagement avec Paris (entre 2017 et 2023). Tous sports confondus, l’ancien Monégasque dépasse notamment le footballeur américain Patrick Mahomes de Kansas City (510M€ pour un contrat de 10 ans paraphé en 2010) et le boxeur Floyd Mayweather (456M€ sur un contrat de 30 mois).

Même s’il venait à partir l’été prochain, Mbappé s’en mettrait plein les poches. Il aura 325M€ garantis. Et s’il reste jusqu’en 2023, c’est au moins 480M€ qu’il percevra de la part de son employeur. De quoi voir la vie en belle constamment. Pourtant, cela ne semble pas trop être son état d’esprit depuis quelques semaines.