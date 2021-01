Cette fois, Mourinho complimente Ndombele

José Mourinho a tenu à louanger Tanguy Ndombele pour son retour en forme.

La carotte après le bâton. Avant le match de ce dimanche à Sheffield United (15h). Le manager portugais des Spurs José Mourinho s'est dit rès heureux de voir Tanguy ndombele, son ancienne tête de turc, se battre pour revenir à son meilleur niveau.

"Lorsque Tanguy est arrivé ici, sa condition physique n’était pas bonne, a admis le Special One au micro de Sky Sports avant le déplacement à Sheffield ce dimanche. Lorsque je suis arrivé, il a subi des petites blessures, et je crois que c’était sa responsabilité. II a fallu lui faire réaliser qu’il devait changer et travailler différemment."

Le joueur qui avait coûté aux Spurs 60 millions d'euros en provenance de a retrouvé ses sensations et un travail sur lui même ainsi que beaucoup d'efforts pendant le confinement.

"C’est tout à son honneur, a encore apprécié le Mou. Oui il joue, et il joue bien. Mais je le répète, c’est tout à l’honneur de Tanguy."

"Nous (les entraîneurs) ne faisons pas de miracles. Nous n’y arrivons pas quand les joueurs n’ont pas de qualité, d’envie et de discipline. Pour le meilleur ou pour le pire c’est toujours la responsabilité des joueurs."

Des propos qui vont certainement faire du bien à l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et de l' , lui qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté à Londres.

Fin 2020, le Mou avait lâché quelques propos louangeurs pour son milieu de terrain : "On est content de Ndombele. À part quelques matchs où ses performances n'ont pas été bonnes, il y a eu une grosse évolution. Je crois que pour jouer à cette intensité, l'intensité de la , et tenir 90 minutes, il a encore besoin de franchir un autre palier au niveau physique. Mais il joue très bien et apporte de bonnes choses à l'équipe. Et oublions la saison passée où il n'a pas beaucoup joué et a eu beaucoup de blessures".

On a hâte de voir la suite de la saison de Tanguy Ndombele avec les Spurs et aussi l'Euro 2021 en toile de fond. Pour rappel, le milieu de terrain a déjà connu six sélections en équipe de .