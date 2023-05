Cet attaquant inconnu que Tuchel veut absolument

Le Bayern Munich a été lié à un mouvement pour Harry Kane, mais il est plus probable qu'il signe son coéquipier anglais Ollie Watkins.

Thomas Tuchel a identifié un attaquant de haut niveau comme une priorité depuis qu'il a succédé à Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur du Bayern, le club ayant eu du mal à remplacer Robert Lewandowski, qui est parti à Barcelone pour 50 millions d'euros l'été dernier.

Eric Maxim Choupo-Moting s'est admirablement comporté en l'absence du Polonais, mais les éternels champions d'Allemagne sont deuxièmes de la Bundesliga et ont été éliminés de la Ligue des champions au stade des quarts de finale, et une plus grande puissance de feu est nécessaire.

Kane est depuis longtemps considéré comme une cible de choix en Bavière, mais comme Manchester United et Chelsea souhaitent également obtenir la signature du joueur de Tottenham Hotspur cet été, son prix pourrait s'avérer prohibitif.

Le Bayern a donc changé son fusil d'épaule.

Le Bayern "a observé" Watkins

"Le Bayern Munich a observé Ollie Watkins dans le cadre de sa recherche d'un nouvel attaquant cet été", rapporte le Mirror. "Le Bayern avait un recruteur lors du match à domicile de Villa contre Fulham mardi, bien que le seul but ait été marqué par Tyrone Mings, le coéquipier de Watkins.

Watkins n'a peut-être pas marqué mardi, mais il a inscrit 14 buts en Premier League et a délivré six passes décisives en 32 matches. Il a également inscrit deux buts en sept sélections avec l'Angleterre, où il a été appelé pour la première fois en 2021.