"C'est mon album préféré de l'année" - Musique, jeux vidéos, et vie pendant le confinement avec Antoine Griezmann

Le champion du monde 2018 a déjà sélectionné la bande originale qui le mènera au terrain pour le retour de la Ligue des champions.

Antoine Griezmann sait exactement ce qu’il va écouter afin de se préparer à rentrer sur le terrain avant la confrontation entre le FC Barcelone et le en quart de finale de la ce vendredi. Le rappeur français Nekfeu a été la bande originale de la vie de l'attaquant du Barca durant le confinement. Et le vainqueur de la 2018 s'est diverti en revenant à l'un de ses passe-temps préférés - Football Manager.

"Ousmane Dembele joue beaucoup à Fortnite, Sergio Roberto aussi. Je pense que chacun a ses propres trucs pour penser à autre chose que le football, en ce qui me concerne moi, j'adore jouer à Football Manager", a déclaré Griezmann à Goal. "J'ai joué à Football Manager avec Marseille. J'aime vraiment jouer au jeu - j'essaie d'apprendre des choses en tant qu'entraîneur, comment diriger un groupe, et c'est très proche de la vraie vie". Cette semaine, la vie devient très réelle alors que Griezmann cherche à aider le Barça à battre le Bayern Munich à Lisbonne.

Les deux clubs ont tous deux atteint les quarts de finale de l'UEFA Champions League pour la 18ème fois, plus que toute autre équipe, et sont parmi les favoris pour remporter le titre le plus convoité du football mondial interclubs. Et Antoine Griezmann a hâte de se remettre en action, même s'il la présence des fans à l'Estadio da Luz va lui manquer : "C'est très différent dans un stade vide. Je pense que le meilleur sentiment est de pouvoir célébrer avec votre peuple, avec vos fans, et j'espère que nous pourrons le faire dès que possible".

