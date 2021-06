C’est l’hécatombe, Lemar et Thuram rejoignent l’infirmerie

La cascade de blessés continue chez les Bleus. Ce jeudi, Thomas Lemar et Marcus Thuram ont aussi été immobilisés.

Décidément, l’équipe de France joue de la malchance en ce moment. La liste des blessés ne cesse de s’allonger, même lorsqu’il n’y a pas de matches au programme. Ce jeudi, au lendemain de la rencontre contre le Portugal (2-2), Marcus Thuram et Thomas Lemar ont contracté des pépins physiques à l’occasion d’une séance d’entrainement.

Inquiétant pour Lemar

Les Tricolores effectuaient une séance dans l’enceinte de Budapest. Ce sont essentiellement les joueurs remplaçants qui étaient concernés par ce programme du jour. Et, malheureusement, le duo offensif cité n’a pas pu aller au bout de la session.

L’attaquant de Moenchengladbach avait été le premier à quitter la pelouse à la suite d’un coup contracté aux adducteurs, selon une information divulguée par RMC Sport. Puis ce fut au tour de l’ailier de l’Atlético Madrid. Ce dernier a ressenti une douleur à la cheville après un choc avec le gardien Mike Maignan. Il a quitté l’aire du jeu en boitant et en se faisant aider par le staff médical. Il y avait ensuite de sérieuses inquiétudes concernant son état.

L'article continue ci-dessous

Ça se complique pour Deschamps

Pour rappel, les Bleus ont déjà perdu Ousmane Dembélé durant ce tournoi. Le Barcelonais souffre du genou et est out pour quatre mois. Lucas Digne et Lucas Hernandez ont également été arrêtés mercredi lors du match contre le Portugal, quittant le terrain à tour de rôle, obligeant Didier Deschamps à innover en lançant Adrien Rabiot comme arrière droit.

Même s’il a emmené 26 joueurs avec lui, Deschamps est assurément très embêté par ces multiples défections. Il n’est pas en mesure d’appeler des remplaçants, puisque le règlement de l'UEFA ne le lui permet pas.

La France dispute son prochain match de la compétition le lundi 28 juin. Ça sera à Bucarest contre la Suisse. D’ici là, elle espère pouvoir récupérer un maximum de monde mais il n’y a aucune certitude pour l’instant. Le service de presse devrait rapidement communiquer sur les examens médicaux programmés pour les différents joueurs blessés.