"C'est ce que veulent les fans" - Wenger favorable à la Coupe du monde tous les deux ans

L'ancien entraîneur d'Arsenal estime que la qualité est plus importante que la quantité au moment d'organiser le calendrier des compétitions.

Arsène Wenger a soutenu le projet d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans dans le cadre d'une refonte du calendrier international du football. L'instance dirigeante mondiale, la FIFA, mène actuellement une étude de faisabilité pour que les tournois masculins et féminins aient lieu tous les deux ans plutôt que tous les quatre ans.

Wenger pense qu'il serait possible d'intégrer davantage de Coupes du monde dans le calendrier en réduisant le nombre de matches de qualification et de trêves internationales pendant la saison.

L'ancien entraîneur d'Arsenal est aujourd'hui le chef du développement du football mondial de la FIFA et la restructuration du football international a été l'une de ses priorités ces derniers mois.

Le Français estime que le système actuel de courtes pauses internationales parsemées tout au long de la saison n'est pas adapté au jeu moderne car il met les joueurs à rude épreuve et peut perturber les campagnes des équipes nationales.

Wenger a cité l'exemple de Robert Lewandowski, qui s'est blessé lors d'une mission internationale avec la Pologne en mars et a manqué les deux matches du quart de finale de la Ligue des champions du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain le mois suivant.

Il a déclaré à Kicker : "J'ai toujours eu le sentiment que les nombreuses pauses plus courtes étaient plutôt défavorables aux joueurs. C'étaient toujours des moments d'incertitude. Comment les joueurs se sentent-ils mentalement après ? Est-ce que vous revenez blessés ?

"C'est exactement ce qui est arrivé à Robert Lewandowski, qui s'est blessé avec l'équipe nationale polonaise contre Andorre. Cela a ruiné toute la saison de Ligue des champions du Bayern."

Au lieu de cela, Wenger dit qu'il devrait y avoir une pause internationale d'un mois en octobre pour que les équipes puissent jouer toute leur campagne de qualification. Ainsi, le nombre de jours réservés aux pauses internationales passerait de 50 à 28, et le nombre de matches de qualification passerait de 10 à 7.

"Les équipes nationales peuvent se rencontrer en octobre, jouer sept matches de qualification pendant un mois, puis disputer la finale d'un tournoi en juin, a-t-il ajouté. Nous voulons réduire le nombre de matchs, c'est très important car nous pouvons voir l'état des joueurs."

Wenger affirme que la réduction du nombre de jours réservés aux trêves internationales permettrait d'organiser un tournoi majeur chaque été avec un temps de repos adéquat pour les joueurs par la suite.

L'article continue ci-dessous

Il pense que les fans de football préfèrent de loin les tournois à élimination directe aux matchs de qualification, donc cela reviendrait tout simplement à leur donner ce qu'ils veulent.

"Nous garantissons une période de repos après chaque tournoi. Pensez-y de cette façon : 2026, la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada ; 2027, un championnat d'Europe et les autres tournois continentaux ; 2028, une autre Coupe du monde ; et ainsi de suite", a-t-il précisé.

"Les compétitions resteront toutes en place jusqu'en 2024, et des changements ne pourront être apportés qu'après cela. Plus de matches à élimination directe, moins de matches de qualification. C'est ce que veulent les fans."