Celta Vigo – FC Barcelone : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Cela Vivo – Barça.

Le Celta en danger, le Barça en roule libre

Sacré champion d'Espagne le 14 mai, lors de la 34e journée, le Barça termine saison en roue libre. Les hommes de Xavi ont perdu contre la Real Sociedad (1-2) puis Valladolid (1-3) avant de se reprendre contre Majorque (3-0).

Les Catalans vont essayer de finir la saison avec une victoire mais face eux, le Celta Vigo jouera pour sa survie en Liga. Le Celta est en effet premier non-relégable (17e avec 40 points) et ne compte qu'un point d'avance sur la zone rouge, Valladolid étant 18e avec 39 points.

Date, horaire et lieu de Celta Vigo – FC Barcelone

Date : Dimanche 4 juin 2023 Ville : Vigo (Espagne) Stade : Estadio Municipal de Balaídos Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française Compétition : 38e journée de la Liga Arbitre de la rencontre : Monsieur Juan Luis Pulido Santana (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match Celta Vigo – FC Barcelone ?

En France, la rencontre entre le Celta Vigo et FC Barcelone sera diffusée sur beIN SPORTS 4.

Le streaming pour voir le match Celta Vigo – FC Barcelone

En France, il sera de possible de voir le match Celta Vigo – FC Barcelone en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Celta Vigo – FC Barcelone

Pour cette rencontre, le Celta Vigo sera privé de Fran Beltran et d'Agustin Marchesin.

De son côté, le Barça devra faire sans Alejandro Baldé, Ronald Araujo et Pedri.

L'équipe probable du Celta Vigo : Villar – Mingueza, Aidoo, Nuñez, Galan – Veiga, Tapia, O. Rodriguez – Pérez, Seferovic, Aspas. L'équipe probable du FC Barcelone : Ter Stegen – Roberto, Koundé, Christensen, Alba – De Jong, Busquets, Gavi – Dembélé, Lewandowski, Fati.

Les statistiques à connaître avant Celta Vigo – FC Barcelone

• Le Celta Vigo n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matches contre le Barça à Balaidos (pour 3 victoires et 3 nuls).

• Vainqueur 1-0 à l'aller au Camp Nou, le Barça peut battre deux fois le Celta Vigo lors d'un même championnat pour la première fois depuis la saison 2013-2014.

• Le Barça a perdu lors de 3 de ses 7 derniers matches de Liga au Balaidos (pour 1 victoire et 3 nuls) depuis la saison 2015-2016. C'est son pire bilan à l'extérieur sur cette période face à un club de la Liga.

• Le Celta Vigo n'a remporté aucun match lors des six précédentes journées (1 nul et 5 défaites). C'est sa pire série depuis février 2021 (3 nuls et 3 défaites à l'époque).

• Le Barça a perdu 2 de ses 3 derniers matches à l'extérieur en Liga (pour une victoire) soit autant que lors des 30 précédents (21 victoires, 7 nuls, 2 défaites).