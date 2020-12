"Cela ne fonctionne plus" - Matthaus demande que Low et tous les membres de la DFB qui ont soutenu l'entraîneur soient limogés

Le vainqueur de l'Euro 1980 estime que l'entraîneur de 60 ans n'est pas le seul à devoir payer le prix si l'Allemagne échoue l'été prochain.

Lothar Matthaus dit que le sélectionneur allemand Joachim Low devrait être limogé si l'équipe nationale sous-performait à l' et pense que tous les membres de la Fédération allemande de football (DFB) qui l'ont soutenu après l'échec lors de la 2018 devraient connaître le même sort. Low est à la tête de l' depuis 2006, mais la pression sur le sélectionneur a augmenté au milieu de leurs résultats décevants cette année.

L'Allemagne a remporté trois des huit matches qu'elle a disputés en 2020, après avoir fait match nul contre l' , la , deux fois et la avant d'être battue 6-0 par la Roja lors de son dernier match de l'année qui aurait pu lui permettre de se qualifier pour le Final four de la Ligue des Nations. Malgré leurs performances décevantes, la DFB a déclaré que le sélectionneur de 60 ans resterait en charge à l'approche du championnat d'Europe et la légende allemande Matthaus dit que Low ne soit pas être le seul à payer le prix si les choses tournaient mal l'été prochain.

Lothar Matthaus a déclaré à Suddeutsche Zeitung : "Si le championnat d'Europe ne se déroule pas comme on l'attend de la qualité des joueurs que nous avons, alors ce n'est pas seulement Joachim Low qui devra y aller, mais tous ceux qui ont décidé de rester. Ils doivent également en supporter les conséquences".

"Les supporters ont perdu la foi"

"Le match 6-0 contre l'Espagne a été un cas exceptionnel, mais quand je regarde la situation générale ou que je me souviens des matchs qu'ils ont eu du mal à gagner ou dans lesquels nous avons concédé un but au dernier moment, je me rends compte que Low en tant que sélectionneur de l'Allemagne ne convient plus", a ajouté la légende du .

Le vainqueur du championnat d'Europe 1980 et de la Coupe du monde 1990 a ajouté : "Les choses ne sont tout simplement pas aussi claires qu'elles l'étaient en 2016 ou 2018. Ses réponses ressemblent un peu à : "Laissez-moi le faire - le reste d'entre vous n'en a aucune idée !" Et puis cette apathie sur le banc, surtout contre l'Espagne ! Mais la foi des supporters a été perdue, et je pense que la DFB sous-estime cela".

"J'aimerais que Joachim Low se remette sur les rails - pour lui et pour le football allemand", a conclu Lothar Matthaus. L'Allemagne va devoir faire face à un tirage au sort relevé dans le groupe F pour le championnat d'Europe cet été, aux côtés de la , championne du monde en titre, de la Hongrie et du , champion d'Europe en titre. Ils commenceront la compétition par un match contre la France à Munich.