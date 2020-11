OFFICIEL - Joachim Löw reste le sélectionneur de l'Allemagne

Lundi, la fédération allemande (DFB) a communiqué pour maintenir sa confiance en Joachim Löw. Il reste donc le sélectionneur de la Mannschaft.

D'ordinaire si solide et difficile à manœuvrer, l' avait littéralement été humiliée, le 17 novembre dernier, en Ligue des Nations. Largement défaits face à l'Espagne (6-0), les hommes de Joachim Löw ne se sont pas rassurés pour leur dernière rencontre officielle de l'année 2020. De quoi remettre en cause l'avenir du sélectionneur.

"Nous avons essayé de les presser, pour essayer de marquer et de revenir dans la partie, mais ils étaient simplement plus rapides, plus forts collectivement, plus dynamiques, nous n'avons eu aucun contrôle, gagné aucun duel", avait expliqué ce dernier en conférence de presse d'après-match, l'air impuissant, débordé.

"Un seul match ne peut pas être une mesure pour son travail général"

S'il n'échappe pas aux critiques depuis plusieurs semaines, celles-ci se font encore plus pressantes Outre-Rhin, où l'on se demande désormais si l'homme du sacre au Mondial 2014 est encore celui de la situation à seulement quelques mois de l'Euro. "Près de sept mois avant le Championnat d'Europe, la DFB doit répondre à la question de savoir s'il est toujours le bon homme pour le tournoi. Peut-on lui faire confiance pour mener l'équipe au succès à l'Euro ?", s'est questionné l'influent quotidien Bild, pas tendre.

Ce lundi 30 novembre était ainsi une date importante dans la carrière de celui qui est en poste depuis 2006. Et pour cause, Bild a annoncé qu'une réunion s'est tenue entre le sélectionneur allemand et les principaux décideurs de la fédération allemande (DFB) pour discuter de l'avenir du premier cité. Une information qui s'est avérée vérifiée puisque dans l'après-midi, la DFB a communiqué sur le sujet, renouvelant sa confiance en Joachim Löw, qui restera donc à la tête de la Mannschaft.



"La DFB a déclaré que la voie de renouvellement menée par Joachim Löw se poursuivra sans restrictions. Nous avons déclaré à l'unanimité que le travail de haute qualité du personnel d'entraîneurs, la bonne relation entre l'entraîneur et l'équipe et son plan pour l'avenir comptaient. Un seul match ne peut pas être une mesure pour son travail général", écrit la DFB pour justifier sa décision. À défaut d'avoir des résultats probants, l'Allemagne pourra au moins préparer l'Euro 2021 avec un peu de stabilité.