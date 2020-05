Ceferin (Uefa) juge "prématuré" l'arrêt de la Ligue 1

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a estimé que l'arrêt de la saison de Ligue 1, entériné fin avril par la LFP, est trop hâtif.

Pour le boss de l'UEFA, "la décision était prématurée", comme il l'a confié lors d'un entretien accordé à BeIn Sport.

"Mon opinion personnelle est que vous avez annulé la saison si tôt... Ce n'est pas idéal, parce que les choses peuvent beaucoup s'améliorer et tout le monde peut jouer, sauf quelques championnats".

"Mais encore une fois, c'est une décision des gouvernements, et que peuvent faire les clubs ? Si ce n'est "les respecter", a ajouté le président de l'Uefa.

"Nous avons deux clubs français qui jouent la (le Paris SG et Marseille, NDLR), et maintenant ils ne vont pas jouer jusqu'en août. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour ces équipes, de ne pas jouer et (de reprendre) sur des matches durs et importants comme ça", a ajouté le dirigeant.

Pour rappel, le football français a acté le 30 avril l'arrêt définitif de la saison de .