Ceferin s'oppose au projet d'un Mondial tous les deux ans

Le président de l'UEFA a répondu à la proposition de la FIFA d'organiser la Coupe du monde et l'Euro tous les deux ans.

Vendredi, le directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger, a défendu le projet de l'organisation du football mondial de changer le calendrier à partir de la Coupe du monde 2028.

Au programme, deux trêves internationales seulement en octobre et mars pour des qualifications racourcies, et des tournois majeurs chaque été. Autrement dit, une Coupe du monde tous les deux ans, intercalée avec l'Euro, la Copa America, la CAN et les autres tournoi continentaux les années impaires.

Un projet loin de faire l'unanimité au sein du monde du football, comme en atteste la réaction du président de l'UEFA, concernée par la potentielle réforme puisque cela déplacerait et augmenterait la fréquence d'organisation de l'Euro.

"L'UEFA et ses associations nationales émettent de sérieuses réserves et de graves inquiétudes quant aux informations sur les plans de la FIFA", a réagi Aleksander Ceferin dans la soirée de vendredi.

"Compte tenu de l'impact majeur que cette réforme peut avoir sur l'ensemble de l'organisation du football, il y a un étonnement généralisé quant au fait que la FIFA semble lancer une campagne médiatique pour pousser sa proposition.

"Alors que de telles propositions n'ont pas été présentées aux confédérations, aux associations nationales, aux ligues, aux clubs, aux joueurs, aux entraîneurs, aux clubs et à toute la communauté du football", a-t-il fustigé.

"Je souhaite améliorer la fréquence des compétitions, en étant guidé par la simplicité, la clarté du calendrier, avait pourtant défendu Wenger dans son interview accordée à L'Equipe, avant d'assurer : Il n'y a aucune intention financière derrière." Pas suffisant, en tout cas pour l'instant, pour convaincre l'instance européenne de rallier le projet de réforme.