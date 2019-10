Cech nommé joueur du match pour ses débuts comme hockeyeur

L’ancien gardien tchèque a signé des premiers pas très réussis en tant que joueur de hockey.

Le gardien de but, qui s’est retiré de la scène footballstique cet été, a participé au succès de Guildford Phoenix contre Swindon Wildcats aux tirs au but.

Petr Cech a donc été nommé homme du match à l’issue de cette partie et qui est sa première depuis sa signature pour le club de hockey sur glace de Guildford Phoenix. L’ancien gardien de but d’ et de , âgé de 37 ans, a donc été le joueur vedette de cette rencontre, même s’il a encaissé deux buts pendant le temps règlementaire. Guildford avait déjà joué et gagné deux matchs, les efforts de Cech dans les tirs au but ont permis à sa nouvelle équipe de maintenir son sans-faute cette saison. L'ancien international tchèque (124 capes) a arrêté deux pénalités dans la séance des « shootouts ».

Cech, qui détient le record du plus grand nombre de clean sheets en par un gardien de but, a fait sensation sur les médias sociaux en annonçant le début de sa carrière de hockeyeur professionnel.

Pour l’anecdote, il portait un casque arborant les insignes de Chelsea et d'Arsenal, les deux clubs londoniens dans lesquels il a joué.