Ceballos déterminé à réussir au Real

Le milieu espagnol Dani Ceballos n’a pas encore abandonné l’idée de s’imposer au Real Madrid.

N’entrant pas dans les petits papiers de Zinedine Zidane, Dani Ceballos a été envoyé l’été dernier à pour un prêt. L’Espagnol a donc dû quitter Santiago Bernabeu, mais il n’a pas abandonné pour autant son rêve de réussir chez les Merengue.

"Je suis heureux et j'ai un contrat avec le ", a déclaré Ceballos dans un entretien à Deportes Cuatro mercredi. "J'ai 23 ans, je reste donc jeune. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus joueur et je suis prêt à relever tous les défis qui se présenteront à moi."

Ceballos a fait 24 apparitions pour les Gunners avant la suspension de la campagne en raison de la pandémie de coronavirus. Son bilan statistique est assez faible avec seulement une réalisation réussie.

Pour rappel, en 2018, le Real Madrid a dû débourser 18M€ pour arracher cet international espagnol (9 sélections) au .