"Ce sont des pleurnicheries" : Van der Vaart reprend Courtois de volée

L'ancien international néerlandais a repris de volée le portier de la Belgique, lequel a critiqué le fait de devoir joueur un match contre l'Italie.

Défaits face à la France (3-2) puis contre l'Italie (2-1), les Diables Rouges de Thibaut Courtois ont terminé à la dernière place du Final Four de la Ligue des Nations. Une contre-performance des hommes de Roberto Martinez, qui selon leur gardien de but, n'étaient pas vraiment emerveillés à l'idée de disputer la petite finale contre la Nazionale.



Manchester United : Marcus Rashford, retour imminent !

En effet, le portier emblématique des Diables Rouges avait pesté contre le fait de disputer cette rencontre, jugée dénuée d'enjeux et sollicitant encore davantage les organismes des joueurs. "Ce n’est qu’un match pour l’argent. Nous devons être honnêtes, nous avons juste joué parce que pour l’UEFA, c’est de l’argent en plus, un match supplémentaire à la télévision", avait ainsi déclaré le joueur du Real Madrid au micro de Sky Sports, prenant pour exemple les compositions d'équipes des deux formations.

"Pour nous, c’est un bon match parce que c’est contre l’Italie. Bien sûr, tout le monde veut jouer ce match mais regardez combien de changements ont effectué les deux équipes. Si les deux équipes avaient joué la finale, elles auraient aligné tous leurs joueurs. Cela montre juste que nous jouons trop de matchs", avait-il ajouté.

"Ces propos, ce sont des pleurnicheries"

Une sortie médiatique qui n'a pas été du goût de Raphael Van der Vaart, ancien international néerlandais, qui ne s'est pas privé pour remettre à sa place Thibaut Courtois. "Je trouve que cela n’a aucun sens. Qu’il rende la moitié de son salaire et il aura droit à six mois de vacances. C’est un joueur de football, il est copieusement payé par un club pour jouer. Bien sûr, les agendas sont chargés, mais on a tous connu ça. Les matchs, c’est ce qu’il y a de plus agréable pour un joueur. Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Encore plus de la part d’un gardien", a taclé l’ex-milieu de terrain du Real Madrid auprès de la chaîne NOS. Alors, ce match était-il de trop ? Le débat est ouvert...