Manchester United : Marcus Rashford, retour imminent !

Éloigné des terrains depuis l'Euro et opéré d'une blessure à l'épaule, l'attaquant a affirmé être enfin "débarrassé" de ses douleurs. Retour imminent.

On l'avait quitté tête baissée à la suite de son pénalty raté en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie, on va malheureusement le retrouver beaucoup plus tard... Diminué physiquement ces derniers mois car touché à une épaule, Marcus Rashford n'a finalement pas échappé à l'opération et a manqué l'intégralité du début de saison.

Malheureusement, une opération chirurgicale était devenue inéluctable pour l'international anglais, qui traînait une blessure à l'épaule gauche depuis le 1er novembre 2020 et un match contre Arsenal. Le buteur aurait discuté de ce choix avec son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, expliquant avoir besoin de se sentir à nouveau à 100%.

Marcus Rashford voit le bout du tunnel

Pour rappel, l'Anglais sortait d'une saison de haute volée avec les Red Devils avant un Euro 2020 décevant, lui qui avait inscrit pas moins de 21 buts et délivré 15 passes décisives en 57 rencontres toutes compétitions confondues durant l'exercice 2020-21. Le tout avec une blessure à l'épaule des plus handicapantes.

Mais que les supporters des Red Devils se rassurent, la fin du calvaire approche pour leur jeune pépite, qui a profité de la trêve internationale pour accélérer son retour. L'attaquant de Manchester United a en effet annoncé sa guérison quasi totale, prudence oblige. "Je ne dirais pas que c'est terminé parce que je dois encore faire attention. Mais je suis en bien meilleure forme physique et mentale. La saison dernière a été très longue pour moi, j'ai eu cette blessure fin septembre, et ça s'est progressivement aggravé. Mais maintenant je m'en suis débarrassé", s'est félicité l'international anglais, interrogé par la BBC. Une bonne nouvelle pour Ole Gunnar Solskjaer !