Ce que pense vraiment Zidane de Benzema

Zinedine Zidane affirme que son compatriote français est digne du titre de cette année. Zizou évoque les similitudes et les différences avec le natif de Bron dans un long discours prononcé lors de la cérémonie du Ballon d'Or. "Son histoire avec le Real Madrid n'est pas la même que la mienne. J'ai signé avec eux à 29 ans, j'étais un joueur confirmé, j'avais été champion du monde..... Il y est arrivé très jeune. Même quand il a eu des difficultés et que les gens pensaient qu'il allait jeter l'éponge, il s'est dit : 'Je veux m'imposer ici et je vais être le meilleur'. Et il l'a fait. Malgré les critiques et la pression, qui est énorme dans un club comme celui-ci, il n'a jamais abandonné, ce qui est vraiment louable. C'est ce que j'aime chez lui : il n'a jamais baissé les bras, il a laissé les gens parler et aujourd'hui, son palmarès et ses statistiques parlent pour lui.

"Il est devenu une légende pour ce club, il a réalisé des choses incroyables et il restera longtemps dans la mémoire des gens. Je suis heureux pour lui car il mérite ce qu'il a accompli. Il a toujours eu confiance en lui, même quand certains disaient : "Ah oui, mais Karim ne marque pas assez de buts pour être un 9". Et ce n'était pas juste, parce que quand il ne marquait pas, il faisait toujours marquer et jouer les autres. Et pour moi, c'est tout aussi important. Karim est un joueur collectif qui aime et ressent le jeu et rend les autres meilleurs.

"J'étais comme lui quand j'étais joueur, sauf que j'étais moins buteur, cela va sans dire (rires).

" Aujourd'hui, c'est un leader total, constant tout le temps, on ne peut rien lui reprocher et personne ne lui reproche rien. Tout le monde dit que le départ de Cristiano (Ronaldo) l'a changé, mais je ne le pense pas. Il était très bon quand Cristiano était là, il marquait des buts et assistait Cristiano. Je pense qu'il a simplement évolué et qu'il a pris confiance en lui. Il est devenu père, il est épanoui dans sa vie personnelle et ça se voit sur le terrain.

"Et il transmet cette confiance : Karim est un leader qui ne parle pas beaucoup - c'est aussi ce qui nous unit - mais il dit toujours les bons mots. Quand il parle de football, il sait de quoi il parle. Nos discussions sur le jeu ont toujours été très intéressantes. Nous avons la même conception du football. Notre jeu est le nôtre, il s'agit du ballon, et le ballon doit s'exprimer (rires)."