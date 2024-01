Ce poste prestigieux refusé par Zinedine Zidane

La légende française Zinédine Zidane a récemment décliné une belle opportunité de rebond comme coach.

Cela fait deux ans et demi que Zidane n’entraine plus. Depuis l’été 2021 et la fin de son expérience au Real, le technicien français n’a plus mis les mains dans le cambouis. Pourtant, les opportunités ne manquent pas. Et pas n’importe lesquelles.

« Zidane a réfléchi et a gentiment dit non »

Ces derniers temps, le Ballon d’Or 1998 a été approché par des clubs prestigieux, comme le PSG, mais aussi des sélections de renom. Le Brésil avait notamment pensé à lui pour assurer la suite de Tite sur le banc après le Mondial 2022. L’icône tricolore a refusé. Et c’est son grand ami Christophe Dugarry qui l’a révélé.

« Il y a réfléchi, parce qu’il réfléchit à toutes les propositions qui lui sont faites. Il réfléchit, il écoute et il répond. Il a le respect pour tout le monde qui le sollicite. Après, il faut être pragmatique. Il était le candidat numéro 1 du Brésil. Ancelotti nous explique qu’il n’ira pas au Brésil, mais il n’était pas le choix numéro un. Zidane a été sollicité et il leur a donné gentiment sa réponse », a confié l’ancien international sur RMC Sport ce vendredi.

Prendre en main la Seleçao constituait pourtant un challenge très intéressant pour ZZ. Il aurait eu notamment l’assurance de disputer le Mondial comme coach et avec une sélection visant le titre. 28 ans après son doublé en finale comme joueur face à cette même équipe auriverde.

« Moi, j’aurais aimé. L’histoire aurait été belle. Et je pense que les Français ne lui en auront pas tenu rigueur. Ça aurait été quelque chose d’incroyable. Après son choix », a reconnu Dugarry.

Zidane ne se voyait peut-être pas entrainer une autre sélection nationale que la France. Il y a un an, il briguait pour rappel le poste de Didier Deschamps. La FFF a finalement choisi de reconduire son ex coéquipier à la Juventus.