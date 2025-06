Ce joueur du Real Madrid qui réclame le retour de Zidane !

Real Madrid vs Al Hilal

Jude Bellingham a désigné Zinedine Zidane comme son coéquipier idéal, mais a expliqué pourquoi il ne pouvait pas jouer à ses côtés

Bellingham a désigné Zidane comme son coéquipier idéal pour un match fantasy unique, insistant sur le fait que l'icône française serait une véritable star.

L'ancien entraîneur du Real a bien sûr remporté la Liga et la Ligue des champions alors qu'il était joueur à Bernabéu, avant de revenir comme entraîneur et de remporter la Ligue des champions à trois reprises et la Liga à deux reprises.

Bellingham souhaite égaler l'héritage de Zidane à Bernabéu, même s'il maintient qu'il préférerait ne pas passer une saison entière aux côtés du vainqueur de la Coupe du monde, car il ne croit pas qu'il jouerait face au Français.

Bellingham apprécie Zizou

Interrogé sur son coéquipier idéal, Bellingham a déclaré à la FIFA : « [Zinedine] Zidane, sans hésiter. Je lui donnerais simplement le ballon et je le regarderais jouer. Ce serait comme regarder YouTube de près. Ce serait de loin mon préféré. Attention, je ne voudrais pas jouer une saison entière, je ne pense pas que j'aurais du temps de jeu !»

Le Real Madrid disputera la Coupe du Monde des Clubs en juin et débutera son tournoi contre Al-Hilal le 18.