Ce grand club européen qui mise tout sur Rudiger

Parmi les départs, le plus médiatisé pourrait être celui d'Antonio Rüdiger, dont le contrat expire à la fin de la saison.

Rüdiger, dont la saison a été perturbée par les blessures, n'a pas encore entamé de négociations avec le Real Madrid, même s'il aura l'opportunité de prolonger son contrat. Une décision finale ne devrait pas être prise avant les dernières semaines de la saison, ce qui laisse aux clubs intéressés le temps de discuter avec l'international allemand.

Selon Fanatik (via Diario AS), c'est précisément ce que Galatasaray compte faire. Le club turc prévoit de passer à l'action pour Rüdiger lors du prochain mercato hivernal, y voyant une opportunité à saisir.

Le plan de Galatasaray est de conclure un pré-contrat avec Rüdiger en janvier, avant de finaliser un accord avec le Real Madrid pour le transfert du défenseur central de 32 ans, qui serait ouvert aux offres de tous les clubs intéressés.

Le Real Madrid peu susceptible d'envisager un départ de Rüdiger en janvier.

On ignore si le Real Madrid proposera finalement un nouveau contrat à Rüdiger, mais il est fort probable qu'il soit très réticent à le laisser partir durant le mercato hivernal. Joueur important de l'équipe de Xabi Alonso, et suite à la récente blessure de longue durée d'Éder Militão, il peut être considéré comme un titulaire indiscutable aux côtés de Dean Huijsen.

Reste à savoir si Galatasaray parviendra à conclure un pré-contrat avec Rüdiger. Si tel est le cas, le club aurait de meilleures chances de convaincre le Real Madrid de le vendre, à condition toutefois qu'un remplaçant soit recruté au préalable.