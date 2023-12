Le flop du FC Barcelone, Raphinha, aurait trouvé preneur en Angleterre.

Le FC Barcelone a recruté Raphinha pour en faire sa principale option sur le côté droit et, à terme, pour remplacer Ousmane Dembele, mais il n'a été impressionnant ni avec le Français la saison dernière, ni en son absence cette saison. S'il a été l'auteur d'un certain nombre de buts et de passes décisives la saison dernière, il continue de gaspiller le ballon.

Sport souligne qu'il a le taux de réussite le plus faible de l'équipe barcelonaise, avec seulement 6,9 % de tirs réussis. Alors que le Brésilien continue à vouloir triompher à Barcelone, les Blaugrana sont maintenant prêts à le vendre en cas d'offre intéressante. En tout cas, ils sont à l'écoute des propositions.

L'article continue ci-dessous

Les deux sur lesquelles ils peuvent compter sont pour l'instant l'Arabie Saoudite et la Premier League. La première cherchera à convaincre Raphinha avec une offre importante, tandis que la seconde vient de Manchester United. Le bruit a couru récemment qu'ils étaient intéressés par un échange avec Jadon Sancho et qu'ils pourraient revenir à la charge cet été.

Le fait que Deco, qui était l'agent de Raphinha lorsqu'il a quitté Leeds United pour le Camp Nou, soit le directeur sportif pourrait permettre à l'ailier de gagner du temps. L'ailier ayant signé pour 58 millions d'euros jusqu'en 2027, seule une somme supérieure à 35 millions d'euros permettra aux Blaugrana de réaliser des bénéfices.