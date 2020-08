Cavani à Benfica pour trois ans

L’attaquant uruguayen, Edinson Cavani, est en passe de signer en faveur du vice-champion de Portugal, Benfica Lisbonne.

L’avenir d’Edinson Cavani, l’ancien attaquant du PSG, semble s’écrire du côté de Lisbonne. Selon le quotidien espagnol AS, son arrivée chez les Portugais devrait être effective dans les prochaines heures. Un contrat de trois ans l’attend du côté de l’Estadio de la Luz.

Cavani (33 ans) est libre de tout engagement depuis la fin du mois de juin dernier et l’expiration de son bail avec le club dont il est le meilleur buteur de l’histoire. Peu de grands clubs européens se sont positionnés pour l’avoir, et l’intéressé a écarté la possibilité d'un retour en Amérique du Sud. Cela a laissé le champ libre à , et qui est donc en passe de parvenir à ses fins.

Avec le retour de Jorge Jesus à sa barre technique, le Benfica a retrouvé de l’ambition. Le club peut aussi compter sur l’appui financier de son propriétaire. Un montant de 200M€ aurait été débloqué cet été pour les renforts. Les vice-champions de Portugal ont déjà fait signer le Belge Jan Vertonghen et le Brésilien .

Tandis que ses anciens coéquipiers parisiens sont partis à la conquête de l’Europe en ce mois d'aout, Cavani pourrait donc bien entamer un nouveau challenge dans sa carrière. "El Matador" ne devrait pas avoir trop de mal à se concentrer sur sa nouvelle équipe, car son ancien employeur l’a vite oublié, comme le prouve l’affiche concoctée pour le 50e anniversaire du club.