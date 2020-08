Edinson Cavani oublié pour les 50 ans du PSG

Pour ses 50 ans, le PSG a publié une affiche anniversaire sur les réseaux sociaux avec les gloires du club. Mais sansle meilleur buteur de l’histoire.

Certains penseront que c’est un simple oubli, d’autres n’hésiteront pas à dire que le refus d’Edinson Cavani de prolonger de deux mois son contrat y est pour beaucoup. La vérité se situe très certainement un peu entre ces deux avis mais fort est de constater que le PSG n’a pas trouvé bon de faire une place à l’attaquant uruguayen sur son affiche pour fêter les 50 ans du club de la capitale.

Si Neymar, Kylian Mbappé ou encore Zlatan Ibrahimovic sont présents ainsi que les anciennes gloires comme Rai ou Weah, aucune trace de celui qui est pourtant le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations et qui a porté le maillot rouge et bleu durant sept saisons. Un oubli (ou non) qui a fait grincer des dents la communauté parisienne sur les réseaux sociaux