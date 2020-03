Cassano : "Messi est plus grand que Maradona"

L'Italien a également affirmé que son ancien coéquipier au Real Madrid Ronaldo était un "Dieu du football", mais classe l'Argentin au-dessus.

Lionel Messi a "dépassé" Diego Maradona dans la peau du meilleur n°10 de l'histoire de l' , à en croire Antonio Cassano. La constance de l'attaquant blaugrana au plus haut niveau depuis autant d'années fait dire à Cassano qu'il est le meilleur argentin.

L'Italien, qui fut champion d' devant le Barça avec le Real en 2006-2007, appelle même les partisans de Maradona à reconnaître la supériorité de la Pulga.

"Maradona a fait des choses jamais vues pendant quatre ou cinq ans, Messi a fait pareil depuis 15 ans, a-t-il déclaré dans une interview au Corriere dello Sport. Il a marqué 710 buts et délivré 300 passes décisives. Quand il joue vous commencez à 1-0.

Plus d'équipes

"Les fans de Maradona doivent l'accepter : voilà quelqu'un qui l'a dépassé."

L'article continue ci-dessous

Dans le même entretien, Cassano estime également qu'avant l'apparition de Messi, l'attaquant brésilien Ronaldo - son ancien coéquipier au - était le meilleur. "Nous perdions 1-0 à domicile, se souvient-il. Le stade tout entier sifflait, surtout lui [Ronaldo].

"Dans le vestiaire, le coach sort Ronnie pour faire entrer [Ruud] Van Nistelrooy, mais il [Ronaldo] l'arrête et dit 'Non, vous me sortez dans 15 minutes, je n'ai pas marqué deux buts'.

"Quinze minutes plus tard : 2-1, doublé de Ronaldo. Je dis que s'il y a un Dieu du football, c'est Ronaldo. Ensuite j'ai découvert que Messi était au-dessus de lui."