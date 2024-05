Casemiro, la porte s'ouvre

Casemiro est prêt à quitter le club cet été, alors qu'il fait l'objet d'un intérêt de la part de la Saudi Pro League.

Casemiro, 32 ans, a rejoint les Red Devils pour 70,7 millions d'euros en provenance du Real Madrid en 2022, mais Man Utd est maintenant prêt à le vendre pour 35 millions d'euros, selon GOAL Brésil. Les clubs saoudiens Al-Ahli et Al-Qadisiya seraient en tête de la course à Casemiro et devraient entamer des négociations avec le Brésilien cet été.

Al-Nassr est également intéressé par la possibilité de réunir Casemiro avec son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mais la présence de l'ex-milieu de terrain de l'Inter Milan, Marcelo Brozovic, fait que la signature de Casemiro n'est pas considérée comme une priorité.

Casemiro va quitter Manchester United

Casemiro a connu une première saison fantastique dans le football anglais en aidant l'équipe d'Erik ten Hag à remporter la Carabao Cup et à se qualifier pour la Ligue des champions. Cependant, sa forme s'est affaiblie la saison dernière, culminant avec une performance médiocre contre Crystal Palace, au cours de laquelle le Brésilien a été dribblé à sept reprises.

Casemiro a ensuite manqué la finale de la FA Cup remportée par Man Utd, l'ex-star du Real Madrid n'ayant pas été retenue dans le groupe. Selon GOAL, le Brésilien a été « blessé » par la décision de Ten Hag de l'exclure du match à Wembley et il serait parti en vacances avec sa famille plutôt que de se joindre aux célébrations d'après-match de l'équipe. Le joueur de 32 ans a encore deux ans de contrat avec les Red Devils, mais Casemiro devrait quitter Old Trafford cet été, la prochaine étape la plus probable étant un départ pour l'Arabie saoudite, lui qui ne fait pas partie des intransférables du club. Après Martial, un nouveau départ se profile donc chez les Red Devils...