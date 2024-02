Carton bleu, l'immense supercherie

La FIFA a démenti l'introduction des cartons bleus dans les compétitions majeures la saison prochaine

Selon le Telegraph, l'International Football Association Board (IFAB) annoncerait l'introduction des cartons bleus dans le football dès la saison prochaine. Le rapport indique que les cartes bleues ne seront pas utilisées dans les compétitions de haut niveau, mais qu'elles pourraient être utilisées dans des compétitions telles que la FA Cup et la League Cup si la Football Association (FA) se porte volontaire pour ces tournois dans le cadre de la phase d'essai.

La FIFA a toutefois démenti que les cartons bleus ne seraient pas utilisés dans les compétitions de haut niveau, déclarant dans un communiqué plus tard dans la journée de jeudi : La FIFA souhaite clarifier le fait que les rapports sur le soi-disant "carton bleu" aux niveaux d'élite du football sont incorrects et prématurés. De tels essais, s'ils sont mis en œuvre, devraient être limités aux tests effectués de manière responsable aux niveaux inférieurs, une position que la FIFA a l'intention de réitérer lorsque ce point de l'ordre du jour sera discuté lors de l'AGA de l'IFAB le 1er mars".

L'essai permettra aux arbitres de distribuer des cartons bleus en cas de désaccord et de fautes destinées à stopper des attaques prometteuses. Le joueur sera exclu du terrain pendant 10 minutes. Les cartons bleus ont déjà été introduits au niveau local dans certaines régions et semblent prêts à être introduits dans le football professionnel dans le cadre d'une réglementation plus large sur les "poubelles".

La FIFA discutera de l'introduction d'un essai de carton bleu lors de son assemblée générale annuelle le mois prochain. Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, s'est déjà prononcé contre cette idée, affirmant que "ce n'est plus du football".